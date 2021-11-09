Giá xăng đạt mức cao nhất trong vòng hơn 7 năm qua, 'tiến sát' 25.000 đồng/lít

Tương tự, giá dầu trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 2/11 cũng tăng so với kỳ tính giá trước đó. Giá dầu thô có ngày chạm mức 94,56 USD/thùng, mức cao nhất trong vòng gần 3 năm qua.

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, Bộ Công Thương cho biết giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 2/11 tăng so với kỳ tính giá trước đó (ngày 26/10). Cụ thể, giá xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 trung bình là 100,66 USD/thùng, chu kỳ trước là 95,89 USD/thùng. Đối với giá xăng RON 95 là 104,16 USD/thùng, kỳ trước là 98,63 USD/thùng. Như vậy, giá xăng RON 92 và giá xăng RON 95 ở chu kỳ này tăng tới 3-4% so với kỳ trước.

Trên thị trường thế giới, giá dầu thô giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng nay. Theo đó, vào lúc 6h50' hôm nay (ngày 9/11, giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 0,16%, xuống 82,06 USD/thùng, còn giá dầu thô Brent giao tháng 1 giảm 0,01% xuống 83,69 USD/thùng.

Vì giá xăng thế giới những ngày qua có xu hướng tăng, nên giá xăng trong nước ở phiên điều chỉnh giá ngày mai (10/11) cũng sẽ tăng theo giá xăng thế giới. Lãnh đạo một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cho biết, ở kỳ điều hành ngày 10/11, nếu không tác động đến Quỹ bình ổn giá (BOG) và giữ nguyên các loại thuế phí hiện nay, giá xăng E5 RON 92 có thể tăng 310 đồng/lít. Còn giá xăng RON 95 sẽ tăng 500 đồng/lít.

Bên cạnh đó, giá bán đối với mặt hàng dầu lại tăng, giảm trái chiều. Trong khi dầu hỏa được dự đoán giảm khoảng 30 đồng/lít và dầu mazut giảm 490 đồng/kg thì mặt hàng dầu diesel có thể sẽ tăng 30 đồng/lít. Nếu đúng như dự báo, giá các mặt hàng xăng trong nước vào phiên điều chỉnh giá ngày mai sẽ có 5 lần tăng liên tiếp. Còn tính trong vòng 1 năm qua, giá các mặt hàng xăng trong nước được điều chỉnh tăng tới 17 lần, giảm 3 lần và giữ nguyên 3 lần.

Ở chiều ngược lại, nếu cơ quan quản lý giảm trích lập hoặc tăng chi Quỹ BOG, giá xăng, dầu trong nước có thể tăng ít hơn hoặc được giữ nguyên. Song, các chuyên gia không nghiêng về phương án này, bởi mức chi Quỹ BOG xăng dầu đang khá cao. Từ đầu năm đến nay, Quỹ BOG đã chi liên tục ở mức cao đối với các loại xăng dầu với mức chi từ 100-2.000 đồng/lít/kg (với mặt hàng xăng hiện E5 RON 92 là 1.100 đồng/lít, với xăng RON 95 hiện là 400 đồng/lít).

Ngoài ra, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tăng giá xăng, dầu, mỗi lít xăng tăng 1.430-1.460 đồng/lít và dầu tăng 1.010-1.170 đồng/lít. Theo đó, xăng E5 RON 92 có giá bán lẻ là 23.110 đồng/lít. Còn giá bán lẻ của xăng RON 95 là 24.330 đồng/lít. Giá bán của 2 loại xăng này đang ở mức cao nhất trong vòng hơn 7 năm qua.