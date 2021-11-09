Bộ GTVT đề xuất 'mở cửa' đường bay quốc tế thường lệ năm 2022, hành khách cần đảm bảo yêu cầu gì?

Bộ Giao thông vận tải cho biết việc nối lại bay quốc tế thường lệ sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hàng không, thúc đẩy phục hồi kinh tế, du lịch đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

Theo chia sẻ thông tin từ Tiền phong, đối với các chuyến bay quốc tế thường lệ, Bộ GTVT xây dựng kế hoạch khôi phục theo 3 giai đoạn cùng với áp dụng “hộ chiếu vắc xin”. Điều kiện khách đi các chuyến bay này là đã tiêm đủ liều vắc xin COVID-19, đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, có xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong 72 giờ…

Giai đoạn 1 được thực hiện bắt đầu từ quý I/2022, các chuyến bay chỉ chở khách đã được cơ quan có thẩm quyền Việt Nam phê duyệt danh sách, áp dụng với người Việt về nước và người nước ngoài. Với khách có hộ chiếu vắc xin sau khi nhập cảnh phải cách ly tập trung 7 ngày, đã trả trước phí cách ly. Trường hợp khách chưa có hộ chiếu vắc xin phải cách ly tập trung 14 ngày có trả phí.

Thị trường khai thác gồm: Trung Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Lào, Campuchia, Pháp, Đức, Nga, Anh, Úc. Tần suất khai thác 4 chuyến/tuần/chiều cho mỗi bên (dự kiến tổng lượng khách nhập cảnh Việt Nam khoảng 12.000 người/tuần).

Bộ GTVT đề xuất 'mở cửa' đường bay quốc tế thường lệ năm 2022 - Ảnh: Tiền phong

Giai đoạn 2, dự kiến từ quý II/2022, thực hiện các chuyến bay thường lệ chở khách vào Việt Nam không yêu cầu cách ly tập trung đối với hành khách có hộ chiếu vắc xin, khách chỉ phải cách ly tại nơi cư trú 3-7 ngày theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Khách chưa có hộ chiếu vắc xin cách ly tập trung 14 ngày. Thị trường triển khai thực hiện theo nhu cầu của các hãng hàng không, tần suất 7 chuyến/tuần/chiều cho mỗi hãng hàng không.

Giai đoạn 3, từ quý quý III/2022 dự định sẽ thực hiện các chuyến bay quốc tế thường lệ theo nhu cầu, phụ thuộc vào diễn biến dịch và tỷ lệ tiêm vắc xin trong nước. Các hãng khai thác đường bay tuỳ theo nhu cầu. Khách nhập cảnh có hộ chiếu vắc xin không phải cách ly, khách không có hộ chiếu vắc xin phải cách ly tập trung có trả phí trong 14 ngày.

Ngoài ra, Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng quyết định thời điểm cụ thể triển khai nối lại các chuyến bay quốc tế thường lệ, trên cơ sở báo cáo tổng kết, đánh giá thực hiện các chuyến bay combo và thí điểm đón khách du lịch quốc tế, và kết quả thực hiện của từng giai đoạn.

Cục An toàn thực phẩm xác định được độc tố chứa trong loại củ 'lạ' khiến 7 người ở Lào Cai ngộ độc nhập viện Theo cơ quan chuyên môn, loại củ rừng gây ngộ độc cho 3 gia đình ở Lào Cai có độc tố rất mạnh và nguy hiểm đến tính mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-gtvt-de-xuat-mo-cua-duong-bay-quoc-te-thuong-le-nam-2022-hanh-khach-can-dam-bao-yeu-cau-gi-435268.html