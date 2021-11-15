Nhiều địa phương chuẩn bị 'mở cửa' trường học, đón học sinh đi học trực tiếp trở lại

Xã hội 15/11/2021 10:28

Từ ngày 15/11, nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã cho học sinh quay lại trường học trực tiếp sau khi xác định cấp độ dịch tại địa bàn.

Theo Sức khoẻ và Đời sống, các địa phương trên địa bàn cả nước cho biết đã cho học sinh quay lại trường học trực tiếp sau khi đánh giá, xác định cấp độ dịch tại địa bàn từ ngày 15/11.

Tại Phú Thọ: Các địa bàn thuộc TP. Việt Trì, huyện Phù Ninh, Trường THPT Phong Châu học sinh đi học trực tiếp trở lại từ ngày 15/11. Để đảm bảo phòng chống dịch khi dạy học trực tiếp, Sở GD&ĐT Phú Thọ đã yêu cầu các trường tổ chức vệ sinh, khử khuẩn trường, lớp, đồ dùng dạy học... cũng như xây dựng phương án tổ chức dạy học 2 ca theo khối buổi sáng và buổi chiều; bố trí thời điểm ra, vào lớp, thời điểm bắt đầu và kết thúc buổi học, thời gian nghỉ giữa các tiết học và quản lý học sinh bảo đảm phù hợp.

Đối với giáo dục mầm non, nhà trường sẽ phối hợp với phụ huynh học sinh để thống nhất phương án chăm sóc, giáo dục trẻ tại trường trên tinh thần tự nguyện; tùy theo tình hình cụ thể nghiên cứu xem xét việc tổ chức bán trú, bảo đảm an toàn cho trẻ. Đối với giáo dục tiểu học, tạm thời các trường chỉ tổ chức dạy học 1 buổi/ngày, không tổ chức dạy buổi 2 và các hoạt động sau giờ chính thức trong ngày cho đến khi có thông báo mới.

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Học sinh quay trở lại trường từ hôm nay sau khi đánh giá, xác định được cấp độ dịch tại trên địa bàn - Ảnh: SK&ĐS

Tại Bắc Giang: UBND huyện Việt Yên đã có văn bản cho phép các trường Tiểu học, THCS tổ chức học tập tại trường từ 15/11. Trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học ở nhà cho đến khi có thông báo mới.

Tại Nghệ An: Bắt đầu từ hôm nay, Sở GD&ĐT Nghệ An quyết định chuyển từ hình thức dạy học trực tuyến sang hình thức dạy học trực tiếp kết hợp với trực tuyến cho tất cả học sinh lớp 12 trên địa bàn TP. Vinh. Địa bàn áp dụng là học sinh vùng dịch cấp độ 1 và 2 (nguy cơ thấp và nguy cơ trung bình). Riêng những học sinh đang thuộc diện cách ly y tế tập trung hoặc đang sinh sống và cư trú trong vùng có dịch COVID-19 vẫn sẽ học trực tuyến. Sau khi ổn định hoạt động dạy và học trực tiếp cho học sinh lớp 12, các trường tiếp tục xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống dịch COVID-19 để chuẩn bị cho học sinh lớp 10 và lớp 11 trở lại trường học tập.

Tại Hà Tĩnh: TP. Hà Tĩnh quyết định, từ hôm nay (15/11), các trường học, cơ sở giáo dục, các lớp học không có các ca F0 trên địa bàn sẽ tổ chức dạy học trực tiếp tại trường. Các lớp học có trường hợp là ca F0 tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến khi các F1 trong lớp có kết quả xét nghiệm RT-PCR 3 lần âm tính và hoàn thành cách ly theo quy định.

Tại Quảng Nam: UBND huyện Núi Thành vừa có văn bản đồng ý cho học sinh đi học tập trung trở lại. Cụ thể, các trường THPT Núi Thành, Cao Bá Quát, Nguyễn Huệ; trường THCS, tiểu học, mầm non và cơ sở, nhà nuôi dạy trẻ tại các địa phương có cấp độ dịch cấp 1 (vùng xanh), cấp 2 (vùng vàng) được dạy học tập trung trở lại từ ngày 15/11.

Tại các địa phương ở cấp độ 3 (vùng cam) gồm thị trấn Núi Thành, xã Tam Mỹ Đông, Tam Mỹ Tây tổ chức dạy học phù hợp, ưu tiên dạy tập trung các khối 1, 2, 6, 9; các khối còn lại tiếp tục học trực tuyến. Đối với trẻ mầm non, mẫu giáo thì hướng dẫn chăm sóc trẻ tại nhà trong thời gian không đến trường.

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Học sinh các tỉnh, thành bắt đầu trở lại trường học sau một thời gian dài nghỉ học phòng chống dịch COVID-19 Ảnh: SK&ĐS

 

Tại Lâm Đồng: UBND TP. Bảo Lộc cũng thống nhất chủ trương cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 15/11. Điều này nhằm đảm bảo tiến độ chương trình, tuy nhiên vẫn cần thực hiện tốt các giải pháp an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 khi tổ chức dạy học.

Tại Đồng Nai: Đồng Nai cũng có kế hoạch cho sinh viên và học sinh các cấp trở lại trường học từ ngày 22/11 đến ngày 1/12. Mỗi huyện, TP chọn từ 1 - 4 cơ sở giáo dục tổ chức cho học sinh đi học trở lại. Sau ngày 1/12, các địa phương rà soát, đánh giá quá trình tổ chức cho học sinh đi học tại các cơ sở giáo dục và tình hình thực tiễn dịch bệnh tại địa phương để có những quyết định tiếp theo về việc tổ chức cho sinh viên và học sinh các cấp trở lại trường học.

Đối với các địa phương được xác định ở độ dịch cấp độ 1 và 2 sẽ tổ chức cho trẻ mẫu giáo đi học trước. Với giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, thời gian đầu ưu tiên cho học sinh lớp 1, 2, lớp 9, 12, học viên GDTX khối 12 đi học trước. Các lớp 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 và 11 sẽ đi học sau. Sau mỗi tuần, các cơ sở giáo dục đánh giá độ an toàn và các điều kiện để tăng dần số lượng học sinh.

Thành phố Đà Nẵng chưa cho học sinh đi học trở lại từ 15/11 như dự kiến do tình hình dịch COVID-19 phức tạp. Trước khi tổ chức học trực tiếp trở lại, thành phố sẽ có thông báo trước một tuần để các trường học, địa phương và người dân chuẩn bị.

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Từ khóa:   học trực tiếp an toàn trường học bệnh dịch Covid-19

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