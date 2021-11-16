Nhà trường 'báo động' thực trạng sinh viên giấu gia đình vay 'tín dụng đen' lãi lên đến hàng trăm triệu đồng

Một sinh viên của HUFI không may đánh mất khoản tiền lớn mà gia đình gửi để đóng học phí. Do lo sợ gia đình trách mắng, sinh viên này đã đi vay "tín dụng đen" qua app cho vay trực tuyến với lãi suất cao.

Theo chia sẻ thông tin từ Thanh niên, trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (HUFI) vừa phát đi thông báo sinh viên không đi vay "tín dụng đen" qua app cho vay trực tuyến với lãi suất cao.

Cụ thể, một sinh viên của HUFI không may đánh mất khoản tiền lớn mà gia đình gửi để đóng học phí. Do lo sợ gia đình trách mắng, sinh viên này đã không nói với gia đình và đã đi vay "tín dụng đen" qua app cho vay trực tuyến với lãi suất cao. Đến khi gia đình sinh viên này biết thì số tiền vay và lãi đã lên đến 300 triệu đồng.

Cảnh báo sinh viên tránh xa 'tín dụng đen' của Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM - Ảnh: chụp màn hình

Nhà trường lưu ý: "Học sinh và sinh viên là lứa tuổi còn non nớt, chưa làm ra tiền lại dễ bị dụ dỗ. Các app vay tiền lãi suất cao đã đánh vào tâm lý này và người chịu hậu quả là các bậc phụ huynh". Vì vậy, nếu thực sự có nhu cầu vay tiền, sinh viên cần tìm đến các dịch vụ tài chính ngân hàng chính thức, app cho vay đã được cấp phép. Đặc biệt, sinh viên nên chia sẻ với gia đình, nhà trường để được hỗ trợ và không nên vay từ các quỹ tín dụng không rõ ràng".

Sinh viên cần tránh vay tiền lãi suất cao - Ảnh: Internet

Ngoài ra, nhà trường cũng nhấn mạnh rằng sinh viên tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho người ngoại hoặc thông tin kê khai trên các ứng dụng, diễn đàn không rõ ràng. Nhà trường cũng khuyến cáo toàn sinh viên khi gặp khó khăn đột xuất về tài chính thì liên hệ với Phòng Công tác sinh viên & Thanh tra Giáo dục của nhà trường để được hỗ trợ.

Đồng thời, sinh viên không lợi dụng, lôi kéo người khác tham gia hoặc cung cấp thông tin cá nhân của người khác khi chưa được phép.

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