Theo chia sẻ thông tin từ Tiền phong, trong 2 tuần qua, các chuyên gia của 2 là bệnh viện Xanh Pôn và bệnh viện Bệnh Viện Nhi Trung ương đã theo dõi chặt chẽ sức khoẻ của 18 cháu bé. Các bé được bố trí nằm tại khu vực riêng ở Khoa Sơ sinh của Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.

Nhóm chuyên gia đặc biệt gồm lãnh đạo và các chuyên gia đầu ngành của 2 bệnh viện để thường xuyên cập nhật, trao đổi thông tin về tình hình sức khoẻ của các trẻ. Cụ thể, trong 2 tuần qua 18 trẻ đã được làm xét nghiệm 3 lần vào các mốc thời gian như ngày thứ 3, thứ 7 và ngày thứ 10. Đến nay sau 2 tuần theo dõi, hiện tình trạng sức khoẻ của các cháu ổn định như: ăn, bú, ngủ tốt, chơi ngoan, các phản ứng viêm, sưng tấy tại chỗ tiêm đều đã hết. Song, chỉ có một vài cháu còn rối loạn tiêu hoá, sổ mũi nhẹ, viêm da cơ địa, chàm.