Các chuyên gia của 2 bệnh viện đã theo dõi đặc biệt, chặt chẽ sức khỏe của 18 cháu bé bị tiêm nhầm vắc xin Covid-19 Pfizer trong suốt 2 tuần qua.
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Theo chia sẻ thông tin từ Tiền phong, trong 2 tuần qua, các chuyên gia của 2 là bệnh viện Xanh Pôn và bệnh viện Bệnh Viện Nhi Trung ương đã theo dõi chặt chẽ sức khoẻ của 18 cháu bé. Các bé được bố trí nằm tại khu vực riêng ở Khoa Sơ sinh của Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.
Nhóm chuyên gia đặc biệt gồm lãnh đạo và các chuyên gia đầu ngành của 2 bệnh viện để thường xuyên cập nhật, trao đổi thông tin về tình hình sức khoẻ của các trẻ. Cụ thể, trong 2 tuần qua 18 trẻ đã được làm xét nghiệm 3 lần vào các mốc thời gian như ngày thứ 3, thứ 7 và ngày thứ 10. Đến nay sau 2 tuần theo dõi, hiện tình trạng sức khoẻ của các cháu ổn định như: ăn, bú, ngủ tốt, chơi ngoan, các phản ứng viêm, sưng tấy tại chỗ tiêm đều đã hết. Song, chỉ có một vài cháu còn rối loạn tiêu hoá, sổ mũi nhẹ, viêm da cơ địa, chàm.
Tại cuộc họp sau khi xem xét và thảo luận các thông tin về tình trạng lâm sàng của các bé, các thành viên tham dự cuộc họp đều thống nhất cần tiếp tục theo dõi sức khoẻ của trẻ, đến ngày thứ 21 sẽ tiến hành xét nghiệm lại, đánh giá tình trạng sức khoẻ cụ thể của từng bé. Sau đó sẽ xin ý kiến Hội đồng chuyên môn do Sở Y tế TP.Hà Nội đã lập trước đó để đánh giá về sự cố tiêm nhầm.
GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi T.W cho biết, tại cuộc họp trước đó, Hội đồng chuyên gi đã thống nhất theo dõi sát lâm sàng, xét nghiệm cho các cháu đến ngày thứ 28 tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. Tình trạng sức khỏe các cháu ổn sẽ được cho về nhà, cứ 1 tháng được kiểm tra sức khoẻ lại 1 lần đến hết 12 tháng sau tiêm nhầm.
Trước đó, Người lao động đưa tin, vào ngày 4/11, 18 trẻ 2 - 6 tháng tuổi ở Hà Nội bị tiêm nhầm vắc xin phòng COVID-19. Đồng thời, nội dung cũng phản ánh quá trình tiêm chủng đã xảy ra sự cố tiêm nhầm vắc xin Comimaty COVID-19 của hãng Pfizer-BioNtech cho 18 trẻ từ 2 đến 6 tháng tuổi tại Trạm Y tế xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội.