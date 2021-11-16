Vào ngày 16/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh Covid-19 tại quán cà phê Toàn Hảo.

Theo chia sẻ thông tin từ Pháp luật và bạn đọc, vào ngày 16/11, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người" làm lây lan dịch bệnh Covid-19, xảy ra tại quán cà phê Toàn Hảo (thôn Yên Nội, xã Đồng Quang). Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 18h tối 15/11, ổ dịch liên quan quán cà phê Toàn Hảo ghi nhận tổng 33 ca Covid-19. Ngoài ra, lực lượng chức năng huyện Quốc Oai còn khoanh vùng, truy vết được 331 F1 và gần 1.000 F2, F3. Ổ dịch này khởi phát ngày 13/11 từ 6 nhân viên quán test nhanh dương tính với SARS-CoV-2, chưa rõ nguồn lây.

Cà phê Toàn Hảo tại thôn Yên Nội, xã Đồng Quang, Hà Nội - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc Để chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19, Trung tâm Y tế huyện Quốc Oai thông báo tìm người đã đến quán cà phê Toàn Hảo từ ngày 28/10 đến 13/11. Người đã đến địa điểm và thời gian trên được khuyến cáo tự cách ly tại nhà/nơi cư trú để được hướng dẫn và tư vấn. Sau khi xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an huyện Quốc Oai đang tích cực điều tra, củng cố hồ sơ để nhanh chóng xử lý các cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật. Thông tấn xã Việt Nam thông tin thêm, trước đó, trong buổi kiểm tra chiều 13/11 tại thôn Yên Nội, ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch xã Đồng Quang tập trung thần tốc điều tra, truy vết nhanh các trường hợp liên quan và xét nghiệm nhanh tại nhà.

Huyện Quốc Oai xét nghiệm các trường hợp liên quan đến các ca bệnh - Ảnh: Internet Huyện Quốc Oai khuyến cáo người dân không hoang mang, lo lắng nhưng cũng không nên chủ quan, lơ là, cần cảnh giác cao độ và thực hiện các biện pháp phòng bệnh Covid-19 theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Ngoài ra, người dân khi có một trong các biểu hiện như: sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế xã/thị trấn nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí, nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh Covid-19.

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