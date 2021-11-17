Công an tiến hành điều tra vụ 'Bác sĩ Khoa rút ống thở cứu thai phụ mắc COVID-19'

Xã hội 17/11/2021 11:22

Công an đang tiến hành điều tra về vụ việc hư cấu của nhân vật "Bác sĩ Trần Khoa" gây bàn tán xôn xao trên mạng xã hội vừa qua.

Theo Thanh Niên, Phòng An ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao - Công an TP.HCM chiều hôm qua cho biết đơn vị vẫn đang điều tra vụ "Bác sĩ Trần Khoa" từng gây xôn xao thời gian qua. Công an cũng làm rõ động cơ, ai đứng sau vụ việc thông tin sai sự thật và có hay không tình trạng trục lợi trong vụ việc hư cấu về nhân vật "Bác sĩ Trần Khoa".

Công an TP.HCM cho hay: "Cơ quan công an sẽ thông tin sau khi có kết quả điều tra. Ban đầu vụ việc được cơ quan chức năng xác định đối tượng cố ý tạo tin giả, dựng lên "câu chuyện nước mắt" để kêu gọi quyên góp từ thiện nhằm trục lợi".

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Xử phạt vì đăng thông tin sai sự thật liên quan đến vụ 'bác sĩ Khoa' - Ảnh: chụp màn hình 

Liên quan đến vụ việc trên, trước đó, Tuổi trẻ online đưa tin, trên mạng xã hội xuất hiện nội dung chia sẻ của một người lấy tên Trần Khoa, giới thiệu là bác sĩ sản phụ khoa. "Bác sĩ" này chia sẻ câu chuyện bản thân quyết định nhường máy thở của ba mẹ mình đang dùng cho một sản phụ đang cần, rồi kìm nỗi đau mất người thân, trực tiếp vào phòng mổ phẫu thuật thành công cho sản phụ sinh đôi này.

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Hình ảnh 2 bé sơ sinh được đăng tải lan truyền trên mạng, được cho là do bác sĩ Khoa mổ - Ảnh: chụp màn hình

Tuy nhiên, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã có kết quả bước đầu của việc xác minh vụ việc liên quan trường hợp một bác sĩ rút ống thở của ba mẹ nhường máy thở cho mẹ con sản phụ được lan truyền trên mạng xã hội. Sở cho biết có đủ cơ sở khẳng định thông tin lan truyền về trường hợp một bác sĩ rút ống thở của người nhà để nhường máy thở cho mẹ con sản phụ là hư cấu.

"Thông tin lan truyền ở trên là hư cấu, tại các bệnh viện của TP.HCM không có việc rút ống thở để nhường cho bệnh nhân. Sở Y tế đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh nguồn gốc bài đăng này để xử lý theo quy định của pháp luật" - Sở Y tế TP.HCM thông tin.

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Vào chiều 16/11, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã ký ban hành quyết định 3900 về quy định tạm thời các biện pháp "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn TP.HCM.

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