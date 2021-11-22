Tại Sơn La, chiếc xe đưa đón học sinh 16 chỗ, biển kiểm soát 26B - 007.01 đang chở các học sinh sau giờ tan học về thì bất ngờ rơi cánh cửa khiến 4 học sinh bị văng ra ngoài.

Theo chia sẻ thông tin từ Dân trí, vào khoảng 11h ngày 22/11, tại bản Mâm, xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một học sinh tử vong ngay sau đó.

Chiếc xe mang biển kiểm soát 26B-007.01 đưa đón học sinh 16 chỗ. Trong quá trình di chuyển, chiếc xe bất ngờ rơi cánh cửa khiến 4 học sinh bị văng ra ngoài. Em L.T.T.Q, học sinh Trường Trung học Cơ sở Chiềng Sơ (xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã) tử vong tại chỗ, 3 học sinh khác bị thương.

Hiện tại, nguyên nhân vụ việc đang được các lực lượng chức năng điều tra và làm rõ.

Chiếc xe chở các cháu học sinh xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Dân trí

Cũng một trường hợp tương tự xảy ra vào ngày 3/11, theo Người lao động, ông Trần Văn Liều (SN 1972, trú tại xã Dliê Ya, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe chở 30 học sinh tới Trường THCS Ama Trang Lơng.

Trong quá trình di chuyển, tài xế quên đóng cửa xe nên khi đi đến đoạn đường thuộc thôn Ea Sim (xã Dliê Ya) thì em Nguyễn Gia H. (học sinh lớp 6C Trường THCS Ama Trang Lơng) đứng gần cửa, bị ngã xuống đường. Ngay khi đó, bánh sau của chiếc xe đưa đón học sinh này cán qua người khiến em H. tử vong tại chỗ.

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