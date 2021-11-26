Thực hư thông tin lan truyền trên MXH - 'TP.HCM vào tình trạng khẩn'

Xã hội 26/11/2021 16:39

Vào ngày 26/11, thông tin "TP.HCM vào tình trạng khẩn" đã gây hoang mang dư luận trên mạng xã hội.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào chiều ngày 26/11, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM khẳng định đây là thông tin bịa đặt. Cụ thể, từ trưa ngày 26/11 trên không gian mạng lan truyền nội dung: "Thông tin khẩn từ Văn phòng Chính phủ (vừa họp xong với Bộ Quốc Phòng, mai ra thông báo). TP.HCM vào tình trạng khẩn. Siêu thị sẽ đóng cửa hết; siêu thị chuỗi lớn sẽ ký hợp đồng với quân đội để cung ứng lương thực cho dân...".

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, tình hình dịch bệnh của TP.HCM vẫn tiếp tục được kiểm soát, mức bao phủ vắc xin tăng lên từng ngày. Tính đến ngày 24/11 đã tiêm 7.890.985 mũi 1 và 6.415.954 mũi 2 vắc xin phòng COVID-19 được tiêm cho người dân trên các địa bàn.

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Thông tin giả gây hoang mang dư luận trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, TP.HCM đang chuyển sang trạng thái “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19”. Vì vậy, các thông tin lan truyền trên hoàn toàn là không đúng sự thật.

Bên cạnh đó, Tiền phong đưa tin, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM cũng đề nghị, khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, người dân nên nghiêm chỉnh chấp hành các chỉ đạo, chủ trương, giải pháp của Thành phố, cập nhật, nắm bắt các thông tin từ nguồn chính thống. Đặc biệt là không chia sẻ, lan truyền các thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến kết quả phòng chống dịch của TP.HCM.

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Từ khóa:   dịch COVID-19 thông tin bịa đặt tiêm phòng COVID-19

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