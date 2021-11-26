Mạnh Quỳnh lần đầu trải lòng về tính cách của bà xã, hé lộ 'hợp đồng hôn nhân' trong suốt thời gian qua

Sau khi Phi Nhung qua đời, bà xã của ca sĩ Mạnh Quỳnh đã là luôn ở bên động viên, an ủi để giúp đỡ anh vượt qua cú sốc này.

Mới đây, trao đổi với Ngôi sao, nam ca sĩ Mạnh Quỳnh lần đầu chia sẻ dài về tình yêu với bà xã, anh cho biết đã "say" vợ ngay từ ánh nhìn đầu tiên và chủ động làm quen. Trong khi đó, Cẩm Diệu bị cuốn hút bởi giọng hát ngọt ngào của giọng ca Vợ tôi. Sau một thời gian tìm hiểu, cả hai quyết định về chung một nhà và gắn bó đến hôm nay. Đáng chú ý hơn là tinh thần của nam ca sĩ gần như sa sút sau khi cố ca sĩ Phi Nhung qua đời. Song, bà xã Cẩm Diệu đã là người giúp anh vực dậy sau nỗi đau mất mát này. Mạnh Quỳnh tâm sự: "Ghen thì phụ nữ nào cũng có. Vợ tôi cũng ghen nhưng bà xã cũng hiểu đó là công việc. Tôi diễn chung với Phi Nhung hơn 20 năm nay còn không có tình ý gì xảy ra thì làm sao hát cùng ca sĩ khác có gì xảy ra được!".

Vợ ca sĩ Mạnh Quỳnh đã là người giúp đỡ anh vượt qua cú sốc khi Phi Nhung qua đời - Ảnh: Internet Mạnh Quỳnh và Cẩm Diệu kết hôn năm 2004 - Ảnh: Internet Chưa kể, trong suốt thời gian Phi Nhung ra đi, bà xã anh chính là người luôn động viên giúp anh vượt qua biến cố tinh thần. Anh bộc bạch thêm: "Thời gian qua, vợ an ủi, động viên tôi nhiều. Những ngày tôi nằm vùi trên giường, đau lòng đến không muốn ăn uống khi nghe tin Nhung mất, mẹ tụi nhỏ không làm phiền, để tôi yên tĩnh. Khi tôi dần lấy lại tinh thần, cô ấy khuyên tôi hãy xem như Nhung đã trả hết nợ trần gian và đang được an nghỉ. Vợ khuyên tôi mạnh mẽ, không được suy sụp tinh thần vì còn công việc, gia đình để lo lắng". 'Tổ ấm nhỏ' hạnh phúc viên mãn của nam ca sĩ - Ảnh: FBNV "Giọng ca Dù anh nghèo" cho biết anh là mẫu người truyền thống phương Đông, còn bà xã anh lại phóng khoáng theo kiểu phương Tây. Anh cũng tiết lộ rằng cả hai có hẳn một "hợp đồng hôn nhân". Nam ca sĩ bày tỏ: "Tôi đi hát cuối tuần, ngày thường thì ở nhà. Khi kết hôn tôi đã có hợp đồng với bà xã: "Em yêu anh, cưới anh thì phải chấp nhận tính chất công việc của anh là phải đi làm cuối tuần chứ không như những cặp đôi gia đình khác cuối tuần đi chơi!".

Hiện tại, vợ chồng ca sĩ Mạnh Quỳnh có với nhau hai cậu con trai kháu khỉnh. Dù tính cách hai vợ chồng trái ngược nhau nhưng cặp đôi luôn biết cách dung hòa để gìn giữ hạnh phúc.

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