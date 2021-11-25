Rộ tin đồn hôn nhân lục đục, bà xã kém 17 tuổi của Lam Trường bất ngờ có động thái lạ trên mạng xã hội

Trong suốt thời gian bị nghi vấn đã ly hôn với chồng, vợ Lam Trường vẫn giữ thái độ không lên tiếng phân trần mà vui vẻ tận hưởng cuộc sống. Song, vào tối ngày 24/11, Yến Phương bất ngờ đăng bức ảnh tình tứ với Lam Trường để kỷ niệm 8 năm đồng hành cùng nhau.

Không cần viết tâm thư dài dòng, nhưng vợ kém 17 tuổi của Lam Trường đã chứng minh gia đình vẫn đang hạnh phúc, viên mãn. Sau khi bức ảnh được đăng tải, người hâm mộ không ngừng chúc mừng hạnh phúc của cặp đôi. Hiện tại, nam ca sĩ đang lưu diễn ở nước ngoài còn vợ và con gái thì sinh sống và học tập tại Việt Nam.