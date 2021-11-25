Rộ tin đồn hôn nhân lục đục, bà xã kém 17 tuổi của Lam Trường bất ngờ có động thái lạ trên mạng xã hội

Hậu trường 25/11/2021 10:53

Sau khoảng thời gian giữ thái độ không lên tiếng phân trần, vợ Lam Trường bất ngờ có động thái trên mạng xã hội liên quan đến ồn ào trục trặc hôn nhân.

Trong suốt thời gian bị nghi vấn đã ly hôn với chồng, vợ Lam Trường vẫn giữ thái độ không lên tiếng phân trần mà vui vẻ tận hưởng cuộc sống. Song, vào tối ngày 24/11, Yến Phương bất ngờ đăng bức ảnh tình tứ với Lam Trường để kỷ niệm 8 năm đồng hành cùng nhau.

Không cần viết tâm thư dài dòng, nhưng vợ kém 17 tuổi của Lam Trường đã chứng minh gia đình vẫn đang hạnh phúc, viên mãn. Sau khi bức ảnh được đăng tải, người hâm mộ không ngừng chúc mừng hạnh phúc của cặp đôi. Hiện tại, nam ca sĩ đang lưu diễn ở nước ngoài còn vợ và con gái thì sinh sống và học tập tại Việt Nam. 

Rộ tin đồn hôn nhân lục đục, bà xã kém 17 tuổi của Lam Trường bất ngờ có động thái lạ trên mạng xã hội - Ảnh 1
Bà xã Lam Trường thay đổi ảnh đại diện tren trang cá nhân của mình nhằm kỷ niệm 8 năm bên nhau - Ảnh: chụp màn hình
Rộ tin đồn hôn nhân lục đục, bà xã kém 17 tuổi của Lam Trường bất ngờ có động thái lạ trên mạng xã hội - Ảnh 2
Lam Trường bên kém kém 17 tuổi của mình - Ảnh: FBNV

Trước đó, sau khi tin đồn không đúng về cuộc sống gia đình "nổ ra", Lam Trường cảm thấy thấy bực bội và chủ động gọi điện về động viên, an ủi vợ. Anh bộc bạch: "May mắn bà xã tôi hiểu và cảm thông. Tôi cũng xin lỗi cô ấy vì hồn nhiên thể hiện tình cảm với fan để xảy ra những hiểu lầm không đáng có".

Rộ tin đồn hôn nhân lục đục, bà xã kém 17 tuổi của Lam Trường bất ngờ có động thái lạ trên mạng xã hội - Ảnh 3
Tổ ấm nhỏ hạnh phúc viên mãn của nam ca sĩ - Ảnh: FBNV

Cuối năm 2014, Lam Trường kết hôn lần hai với Yến Phương, kém anh 17 tuổi. Cả hai có con gái được bốn tuổi. Lam Trường từng ly hôn và có một con trai với vợ cũ. Anh là một trong những giọng ca nam được yêu thích cuối những năm 1990 đầu 2000 với nhiều bài hit như: Tình thôi xót xa (Bảo Chấn), Đôi giày vải (Nguyễn Hải Phong), Katy Katy (Đức Trí)... 

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