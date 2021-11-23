Con gái cố nghệ sĩ Mai Phương 'giống y đúc' mẹ, tươi tắn bên bạn thân của mẹ sau giãn cách xã hội

Sau khi loạt hình ảnh bé Lavie xuất hiện vui vẻ trong sinh nhật bạn thân của mẹ, cư dân mạng không khỏi bất ngờ về vẻ ngoài khôn lớn và trông như một bản sao nhí của cố diễn viên Mai Phương.
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Dù đã hơn 1 năm kể từ ngày Mai Phương qua đời vì căn bệnh ung thư, nhưng khán giả vẫn không khỏi tiếc nuối và xót xa cho nữ diễn viên tài hoa bạc mệnh này. Đồng thời, mọi người cũng vô cùng quan tâm về tình hình hiện tại của con gái cố diễn viên. Trong lúc chờ ngày sang Mỹ đoàn tụ với bố Phùng Ngọc Huy, bé Lavie đang được cô bảo mẫu thân cận chăm sóc.
Mới đây, con gái của cố diễn viên Mai Phương đã sang nhà nữ ca sĩ Trương Bảo Như để dự sinh nhật. Cô chia sẻ: "Tất cả đều tươi, chỉ trừ một nhân vật duy nhất. Lúc nào cũng vậy, tới phút 89 là y như rằng sẽ có tiết mục hờn dỗi. Lần này thì nguyên nhân là ảnh rủ rê con gái nhà người ta ngủ lại mà ẻm không có chịu. Có vậy thôi mà ảnh quay qua giận hờn rồi tự ra khu vực 'cách ly' với mọi người hà. Ta nói khách khứa về hết trơn rồi mà vẫn còn ngồi ở cầu thang hờn dỗi. Haiz, người ta con gái biết ý biết tứ vậy thôi chứ! Giận cái gì nữa không biết hà".
Sau khi loạt hình ảnh bé Lavie xuất hiện vui vẻ bên mọi người, cư dân mạng không khỏi bất ngờ về vẻ ngoài khôn lớn và trông y như một bản sao nhí của mẹ Mai Phương.
Theo chia sẻ của những người chăm sóc cho bé Lavie, nữ MC Ốc Thanh Vân và ca sĩ Trương Bảo Như thường xuyên tới lui, đưa bé đi chơi như con ruột của mình. Cô bé luôn nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt từ những người "mẹ" và các cô chú nghệ sĩ, trong lúc chờ đợi Phùng Ngọc Huy hoàn tất thủ tục đón Lavie sang nước ngoài.