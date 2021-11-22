Antifan tìm đến xin lỗi, Vy Oanh đáp trả 'xanh rờn': 'Cứ thoải mái thể hiện xem mình ác đến đâu đi nào'

Vy Oanh tuyên bố đang làm thủ tục khởi kiện một YouTuber vì người này đã có hành vi vu khống, xúc phạm danh dự của mình.
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Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Vy Oanh bất ngờ đăng tải tâm thư rất dài về chuyện bị một số Youtuber bôi nhọ danh dự. Nữ ca sĩ tiết lộ đã có một nữ Youtuber cố tìm cách, nhờ người khác liên hệ để xin lỗi nhưng cô từ chối.
Không chỉ gọi đích danh YouTuber, cô còn thẳng thắn cho biết sẽ không nhân nhượng trong sự việc này bởi lẽ thời gian qua cô đã hứng chịu nhiều công kích từ dư luận: "Muộn rồi, em được đào tạo đầy đủ để tính toán trước việc mình làm có hậu quả gì? Vậy mà vì view, vì nổi tiếng em bất chấp bôi nhọ chị, rồi công khai thách thức ngông cuồng sau khi chị đã có động thái pháp lý. Chị và tất cả những nạn nhân của em đã mất rất nhiều khi phải hứng chịu bị tấn công bởi những điều mình không làm… 7 lá đơn chị biết em mệt mỏi nhỉ?"
Vì đã quá muộn màng, "Giọng ca Đồng xanh" quyết định từ chối "thiện chí" này của antifan. Trong lúc chờ đợi cơ quan chức năng giải quyết đơn kiện, YouTuber này vẫn tiếp tục dựng clip đả kích, bôi nhọ nhân phẩm khiến nữ ca sĩ vô cùng bức xúc. Chính vì vậy, cô sẽ đâm đơn kiện hết những người đã vu khống và đăng tin sai sự thật về mình. Cô cho hay: "Tính Vy Oanh làm nhiều hơn nói và đã nói thì không bao giờ không làm. Cứ lần lượt dọn RÁC hết một lần nhé. Vy Oanh đã nhắc các em rồi chứ không phải chưa đúng không các em truyền thông bẩn? Chưa hết đâu, còn kha khá em nữa sẽ không thoát được nhé, cứ thoải mái thể hiện xem mình ác đến đâu đi nào".
Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn đăng tải một đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện với một người giúp YouTuber này liên hệ gọi điện xin lỗi. Sau khi bài đăng của nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của dân mạng. Phần lớn bình luận đều vỗ tay khen ngợi, ủng hộ Vy Oanh thẳng tay trừng trị những trang Youtube có content "bẩn" và vu khống để nhằm hạ thấp danh dự của cô.