Antifan tìm đến xin lỗi, Vy Oanh đáp trả 'xanh rờn': 'Cứ thoải mái thể hiện xem mình ác đến đâu đi nào'

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Vy Oanh bất ngờ đăng tải tâm thư rất dài về chuyện bị một số Youtuber bôi nhọ danh dự. Nữ ca sĩ tiết lộ đã có một nữ Youtuber cố tìm cách, nhờ người khác liên hệ để xin lỗi nhưng cô từ chối.

Không chỉ gọi đích danh YouTuber, cô còn thẳng thắn cho biết sẽ không nhân nhượng trong sự việc này bởi lẽ thời gian qua cô đã hứng chịu nhiều công kích từ dư luận: "Muộn rồi, em được đào tạo đầy đủ để tính toán trước việc mình làm có hậu quả gì? Vậy mà vì view, vì nổi tiếng em bất chấp bôi nhọ chị, rồi công khai thách thức ngông cuồng sau khi chị đã có động thái pháp lý. Chị và tất cả những nạn nhân của em đã mất rất nhiều khi phải hứng chịu bị tấn công bởi những điều mình không làm… 7 lá đơn chị biết em mệt mỏi nhỉ?"