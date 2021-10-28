Bị tố là 'tiểu tam', Vy Oanh tuyên bố: 'Thông tin cướp chồng bà Phương Hằng lấy trên mạng chưa qua kiểm chứng'

Hậu trường 28/10/2021 13:38

Vy Oanh lên tiếng đính chính những thông tin sai lệch về mình suốt thời gian qua. Song, cô còn cho biết rằng từ nay cô sẽ xử lí nghiêm tất cả những gì gọi là vu khống, cố tình làm nhục danh dự gia đình của mình.

Vào tối ngày 27/10, ca sĩ Vy Oanh tiếp tục chia sẻ và lên tiếng những vấn đề lùm xùm xoay quanh cô trong suốt thời gian qua. Đồng thời, nữ ca sĩ khẳng định thông tin "cướp chồng", phá hoại hạnh phục gia đình của người khác mà bà Phương Hằng gán ghép cho cô được lấy trên mạng xã hội chưa qua kiểm chứng.

Vy Oanh tuyên bố trước công chúng: "Hiện trên mạng đang có thông tin đơm đặt, cho rằng lấy nguồn tin từ 1 Facebook trước đây về chuyện cũ. Câu chuyện về Facebook người tự nhân là cô em họ của vợ cũ (thực chất là bạn gái) ông xã tôi. Tôi đã đăng nhiều lần và chồng tôi cũng đã lên tiếng trên báo chí nên tôi không nhắc lại nữa. Tôi khẳng định ông xã tôi chỉ có 2 người vợ và tôi là người vợ thứ 2. Người vợ đầu của chồng tôi không có cô em gái nào viết Facebook đó cả. 

Bị tố là 'tiểu tam', Vy Oanh tuyên bố: 'Thông tin cướp chồng bà Phương Hằng lấy trên mạng chưa qua kiểm chứng' - Ảnh 1
Thông tin gán ghép Vy Oanh 'cướp chồng' được lấy trên mạng xã hội chưa qua kiểm chứng - Ảnh: Internet
Bị tố là 'tiểu tam', Vy Oanh tuyên bố: 'Thông tin cướp chồng bà Phương Hằng lấy trên mạng chưa qua kiểm chứng' - Ảnh 2
Cô sẽ xử lí nghiêm tất cả những gì gọi là vu khống, cố tình làm nhục danh dự gia đình của mình - Ảnh: Internet

Ngoài ra, giọng ca Đồng xanh nhắc lại câu chuyện một nhân vật tự xưng là em họ của vợ cũ chồng cô, nhưng thực chất là bạn gái cũ, đã vu khống cô giật chồng. 

Cô cho hay: "Chính vì không phải là vợ chồng thật sự, sống với nhau theo kiểu chỉ là bạn gái, nên những thông tin về công việc, gia đình họ hàng chồng tôi, kể cả nhân viên hay bạn bè đối tác, cô bồ này đều không được biết và cũng chưa một lần nào ra mắt".

Bị tố là 'tiểu tam', Vy Oanh tuyên bố: 'Thông tin cướp chồng bà Phương Hằng lấy trên mạng chưa qua kiểm chứng' - Ảnh 3
Nữ ca sĩ lên tiếng đính chính những thông tin sai lêch về mình - Ảnh: Internet

Vy Oanh cảm thấy hối tiếc vì lúc đó không mạnh tay xử lý những trường hợp vu khống, nữ ca sĩ nhấn mạnh sẽ không nương tay với thành phần đơm đặt. Song, cô còn cho biết rằng từ nay cô sẽ xử lí nghiêm tất cả những gì gọi là vu khống, cố tình làm nhục danh dự gia đình của mình.

Vy Oanh bức xúc lên tiếng và nhấn mạnh: "Mọi người cũng đã biết tôi đang đợi kết quả cuối cùng của cơ quan điều tra về việc làm rõ, điều tra thông tin về 3 vấn đề vu khống trắng trợn bao gồm 'cướp chồng - đẻ thuê - làm gái'. Trong đó, thông tin "cướp chồng" được bà Hằng cho rằng đã lấy từ nguồn tin trên mạng chưa qua kiểm chứng".

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