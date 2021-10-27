Vợ cũ của Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ chia sẻ thông tin nam ca sĩ sẽ sang Mỹ vào tháng 11 năm nay, bài đăng 'mượn' luôn câu cửa miệng của bà chủ Đại Nam?

Hậu trường 27/10/2021 17:17

Trên trang cá nhân, bầu show Liên Phạm chia sẻ chương trình ca nhạc sẽ được diễn ra ở Mỹ vào tháng 11 tới, trong đó có sự xuất hiện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Mới đây, sau ồn ào ly hôn với Đàm Vĩnh Hưng, bầu show Liên Phạm nhận được đông đảo sự quan tâm, theo dõi. Trên trang cá nhân, bà Liên Phạm vừa mới chia sẻ poster ca nhạc sẽ được diễn ra ở Mỹ vào tháng 11 tới. Đáng nói là trong poster có sự xuất hiện của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Ngoài ra, buổi biểu diễn còn có ca sĩ Hồng Ngọc, Dương Triệu Vũ...

Cụ thể, bầu sô Liên Phạm chia sẻ bài viết chứa poster và nội dung như sau: "Đừng thấy hoa nở mà ngỡ Xuân về. Đừng thấy lá rụng mà lầm tưởng mùa thu… Mùa đông này em đi chụp hình cho show “Tạ Ơn Đời” là có thiệt nha quý vị...". Sau khi bài đăng được đăng tải, cư dân mạng đã để lại rất nhiều bình luận bất ngờ trước thông tin Mr. Đàm về Mỹ.

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Bầu sô Liên Phạm chia sẻ thông tin về chương trình ca nhạc có sự xuất hiện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Chụp màn hình
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Vợ cũ của nam ca sĩ là một bầu show đình đám và nổi tiếng của làng giải trí hải ngoại - Ảnh: FBNV

Trước đó, theo Thanh Niên, bầu sô Liên Phạm chính thức nộp đơn ly hôn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng lên tòa án ở Mỹ vào tháng 8/2021. Hai người không có con chung và không phân chia tài sản. Vậy nên, việc bầu show Liên Phạm chia sẻ buổi biểu diễn có nam ca sĩ khiến khán giả cho rằng mối quan hệ của cả hai vẫn còn khá tốt sau tuyên bố ly hôn cách đây không lâu.

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Nam ca sĩ và nữ bầu show hải ngoại ly hôn khiến nhiều người không khỏi bất ngờ - Ảnh: FBNV

Được biết, bà Lien Jackie Pham (hay còn gọi là Liên Phạm) là một trong những bầu show đình đám và nổi tiếng của làng giải trí hải ngoại. Sau nhiều năm hoạt động trong ngành nghệ thuật, bà đã thành lập công ty giải trí, chiêu mộ và cộng tác với rất nhiều tên tuổi "nổi đình, nổi đám" trong showbiz. Không chỉ được biết đến là "bà bầu" "mát tay", vợ cũ của Đàm Vĩnh Hưng còn được xem là người có tiếng nói trong làng giải trí hải ngoại tại Mỹ. Bà có mối quan hệ thân thiết với các ngôi sao tên tuổi như: Trấn Thành, Lệ Quyên, Hồ Ngọc Hà, Quang Linh…

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Từ khóa:   nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng Bầu sô Liên Phạm bầu show hải ngoại

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