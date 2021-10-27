Vợ cũ của Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ chia sẻ thông tin nam ca sĩ sẽ sang Mỹ vào tháng 11 năm nay, bài đăng 'mượn' luôn câu cửa miệng của bà chủ Đại Nam?

Mới đây, sau ồn ào ly hôn với Đàm Vĩnh Hưng, bầu show Liên Phạm nhận được đông đảo sự quan tâm, theo dõi. Trên trang cá nhân, bà Liên Phạm vừa mới chia sẻ poster ca nhạc sẽ được diễn ra ở Mỹ vào tháng 11 tới. Đáng nói là trong poster có sự xuất hiện của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Ngoài ra, buổi biểu diễn còn có ca sĩ Hồng Ngọc, Dương Triệu Vũ...

Cụ thể, bầu sô Liên Phạm chia sẻ bài viết chứa poster và nội dung như sau: "Đừng thấy hoa nở mà ngỡ Xuân về. Đừng thấy lá rụng mà lầm tưởng mùa thu… Mùa đông này em đi chụp hình cho show “Tạ Ơn Đời” là có thiệt nha quý vị...". Sau khi bài đăng được đăng tải, cư dân mạng đã để lại rất nhiều bình luận bất ngờ trước thông tin Mr. Đàm về Mỹ.