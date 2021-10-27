Xôn xao hình ảnh thanh niên trong ê-kíp đi từ thiện của Thủy Tiên không ga-lăng, để nữ ca sĩ chân yếu tay mềm phải làm việc bê vác?

Trong khoảng thời làm thiện nguyện tại miền Trung, một số hành động, thái độ của ê-kíp Thủy Tiên lọt vào tầm soi xét của cư dân mạng. Không ít người thắc mắc, trách những người trong ê-kíp của Thủy Tiên kém ga lăng.

Cuối năm 2020, chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung, ca sĩ Thủy Tiên đã đến một số nơi để trao hỗ trợ từ thiện do những tấm lòng hảo tâm đóng góp đến tận tay người dân. Việc làm này của ca sĩ Thủy Tiên ban đầu được nhiều người khen ngợi. Tuy nhiên, việc làm này càng về sau lại có không ít ý kiến trái chiều, nghi ngờ, thậm chí đề nghị cơ quan chức năng làm rõ...

Mới đây, một số hành động, thái độ của ê-kíp Thủy Tiên lọt vào tầm soi xét của cư dân mạng. Không ít người thắc mắc, trách những người trong ê-kíp của Thủy Tiên kém ga lăng. Trong đoàn từ thiện của Thủy Tiên, những thanh niên cao to thì hoặc đi người không, hoặc mải mê quay phim, phát trực tiếp chuyến đi, mặc cho nữ ca sĩ lội nước, bê hàng một mình.

Trong đoạn clip được chia sẻ, một YouTuber nói: "Đang ở xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, Huế, có 3.000 người xem nhưng chỉ có 90 like thôi, mọi người xem like mạnh cho em đi ạ" trong khi Thủy Tiên bê thùng mì đi phía trước.

Cũng ở trong một đoạn clip khác, trên thuyền có mấy thùng mì và thực phẩm lênh đênh trong nước lũ, một YouTuber hào hứng nói "đây là đoàn cứu trợ của Thủy Tiên, hỗ trợ rất tuyệt vời nhé quý vị". Xung quanh chiếc thuyền có 8 người khác đi cùng Thủy Tiên, đều đang cầm điện thoại quay, nhưng chỉ có một mình Thủy Tiên bê mì.

Trong chuyến đi từ thiện, nhiều hình ảnh cho thấy Thủy Tiên bê đồ cứu trợ như mì tôm, bánh, sữa... một mình - Ảnh: Internet

Bên cạnh những người "cà khịa" những người đi cùng với nữ ca sĩ Thủy Tiên đã không đỡ đần việc nặng cho nữ ca sĩ. Song, không ít người người cho rằng một vài lát cắt nhỏ có thể không thể hiện hết quá trình từ thiện và phân công công việc trong đoàn từ thiện.

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