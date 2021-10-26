Ngọc Sơn chạnh lòng nhớ về mẹ: 'Từ ngày mẹ mất, tôi chỉ lủi thủi một mình trong biệt thự'

Hậu trường 26/10/2021 16:21

Ca sĩ Ngọc Sơn lần đầu trải lòng về mẹ ruột của mình. Đây cũng là lần lên sóng hiếm hoi của nam danh ca sau khi mẹ anh qua đời.

Vào khoảng tháng 7/2021, mẹ của ca sĩ Ngọc Sơn mất do tuổi già sức yếu. Được biết, trong thời gian mẹ trở bệnh, nam ca sĩ đã đưa mẹ qua Mỹ để chữa trị trong nhiều tháng. Theo chia sẻ của giọng ca "Tình cha", mẹ ruột luôn là người đồng hành và ủng hộ anh trong con đường nghệ thuật.

Mới đây, chương trình Ca sĩ bí ẩn đã lên sóng với sự xuất hiện đầy bất ngờ của danh ca Ngọc Sơn. Đây cũng là lần lên sóng hiếm hoi của nam danh ca sau khi mẹ anh qua đời. Nam ca sĩ cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh và giãn cách kéo dài, anh cũng chỉ một mình lang thang trong nhà, nuôi cá, cho cá ăn, trồng rau, trồng cây,...

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Ngọc Sơn lần đầu trải lòng trên truyền hình sau khi mẹ mất - Ảnh: chụp màn hình

Bên cạnh đó, nam danh ca lần đầu trải lòng sau khi mẹ mất. Anh tâm sự: "Nói thật, từ ngày mẹ mất, tôi chỉ lủi thủi một mình trong biệt thự, tự nấu ăn, tập tạ, đánh bóng, luyện võ, làm nhạc. Thời gian còn lại tôi đi giúp đỡ cho các bệnh viện, giao lưu với các y bác sĩ, tình nguyện viên tuyến đầu. Tôi cũng bỏ hàng chục tấn gạo đi phát cho các chùa để giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn".

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Mẹ ca sĩ Ngọc Sơn lúc sinh thời - Ảnh: Internet

Anh nghẹn ngào chia sẻ với công chúng: "Bây giờ, mẹ tôi đã qua đời, cha mẹ tôi không còn nữa, chỉ còn lại đại gia đình dấu yêu là khán giả của tôi. Vì vậy, tôi muốn sống hết mình cho đại gia đình trong nửa cuộc đời còn lại.

"Thời gian vừa rồi, sau khi mẹ mất, tôi sống thu mình lại, toàn bộ năng lượng đều dành cho nghệ thuật, sức khỏe. Tôi nghĩ, sức khỏe và nghệ thuật luôn đi song song với nhau", anh bộc bạch thêm.

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