Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, em gái Mạc Can - bà Yến cho biết rằng sức khỏe của nam nghệ sĩ đang yếu dần và ốm đi nhiều. Bởi vì ông bị các bệnh nền cũ như gout và tim mạch tái phát, hành hạ hơn 1 tháng nay. Phía gia đình chia sẻ, ông thường xuyên bỏ bữa, ăn rất ít. Ông phải ăn cháo vì không nuốt nổi cơm, mỗi bữa chỉ ăn nửa chén và uống thêm sữa, nước cam bổ sung dinh dưỡng.

Nghệ sĩ buồn và mệt trong người nên ít nói. Dù vậy, khả năng nói của Mạc Can tương đối cải thiện. Ông có thể nói ngắn và đủ rõ để người đối diện hiểu ông đang cần gì. Trước đây, ông nói khó, lắp bắp, cả giờ đồng hồ trò chuyện chỉ nói vài chục từ. Hiện tại, Mạc Can không tự ngồi dậy được và mọi hoạt động phải có bà Yến và bà Tư - một người thân khác của Mạc Can chăm sóc. Mỗi ngày, ông đều tập đi nhưng chỉ được 2 bước chân đã phải ngồi xuống.