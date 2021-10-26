Em gái Mạc Can bộc bạch rằng sức khỏe của nam nghệ sĩ đang yếu dần. Ông bị các bệnh nền cũ như gout và tim mạch tái phát, hành hạ hơn 1 tháng nay.

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, em gái Mạc Can - bà Yến cho biết rằng sức khỏe của nam nghệ sĩ đang yếu dần và ốm đi nhiều. Bởi vì ông bị các bệnh nền cũ như gout và tim mạch tái phát, hành hạ hơn 1 tháng nay. Phía gia đình chia sẻ, ông thường xuyên bỏ bữa, ăn rất ít. Ông phải ăn cháo vì không nuốt nổi cơm, mỗi bữa chỉ ăn nửa chén và uống thêm sữa, nước cam bổ sung dinh dưỡng. Nghệ sĩ buồn và mệt trong người nên ít nói. Dù vậy, khả năng nói của Mạc Can tương đối cải thiện. Ông có thể nói ngắn và đủ rõ để người đối diện hiểu ông đang cần gì. Trước đây, ông nói khó, lắp bắp, cả giờ đồng hồ trò chuyện chỉ nói vài chục từ. Hiện tại, Mạc Can không tự ngồi dậy được và mọi hoạt động phải có bà Yến và bà Tư - một người thân khác của Mạc Can chăm sóc. Mỗi ngày, ông đều tập đi nhưng chỉ được 2 bước chân đã phải ngồi xuống.

Sức khỏe của nam nghệ sĩ đang yếu dần và ốm đi nhiều - Ảnh: Vietnamnet Bên cạnh đó, gia đình ông đang gặp khó khăn bởi tài chính dần cạn kiệt. Nhất là khi bà Yến làm công nhân dệt, thu nhập vốn không cao và vướng dịch bệnh lại càng thêm bấp bênh. Bà là người lo chi phí ăn ở, sinh hoạt và thuốc của anh trai. Mỗi tháng, bà phải chi tiền thuốc dao động 500 nghìn - 1 triệu đồng. Hơn 4 tháng qua, thỉnh thoảng nghệ sĩ được người quen giúp đỡ 1 - 2 triệu đồng, phần nào giảm bớt áp lực cho bà Yến. Đồng thời, gia đình đang cố vun vén tiền bạc để Mạc Can ăn và uống thuốc đầy đủ. Bà Yến cho hay từ ngày anh trai Mạc Can về nhà mình, bà hiểu rất rõ diễn biến bệnh tình của ông. Bà khẳng định ông cứ đi đóng phim thì khỏe khoắn lạ thường nhưng nếu buộc phải ở nhà thì sức khỏe tuột dốc.

Trước đó, chia sẻ trên Gia đình và Xã hội, Mạc Can nghẹn ngào: "Đã gần một tháng rồi tôi chỉ toàn ăn cơm nguội. Việc bị bệnh gout cũng khiến chân tôi tập tễnh, khó khăn trong việc đi lại nên thường chỉ quanh quẩn trong nhà, hạn chế ra ngoài. Tuổi tác tôi cũng lớn rồi nên cũng không cần chi tiêu gì nhiều". Ông thường thức khuya viết lách, đọc kịch bản - Ảnh: Internet Bà Yến tâm sự thêm: "Bên cạnh bệnh nền tái phát, vấn đề tinh thần đối với nghệ sĩ Mạc Can rất quan trọng. Ông không được đi đóng phim, gặp gỡ đồng nghiệp và đoàn phim thì buồn bã, ủ dột rồi sinh bệnh. Mặt khác, ông đã quen nếp sinh hoạt của nghệ sĩ. Ông thường thức khuya viết lách, đọc kịch bản và quay phim nên trong mấy tháng bùng dịch, ông hầu như không ngủ nhiều ban đêm". Ngoài ra, dự án điện ảnh của đạo diễn Nguyễn Phan Linh Đan chuyển thể từ tiểu thuyết Tấm ván phóng dao đoạt giải tại chợ dự án trong LHP quốc tế Busan đã vực dậy tinh thần ông. Nhờ tin vui, ông phấn chấn và khỏe hơn thấy rõ. Ông cho hay: "Ông nói: Nếu chẳng may tôi già yếu và mất đi, tôi muốn được xem bộ phim đó một lần". Bà Yến cũng nói thêm: "Thú thật, mong ước cuối đời của ông là được tận mắt thấy tiểu thuyết Tấm ván phóng dao chuyển thể thành phim. Có lẽ, đây là ước mơ lớn nhất cuối cùng trong đời ông hiện tại".

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