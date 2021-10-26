Bỗng dưng 'Vua hài đất Bắc' - Xuân Hinh bị đồn qua đời vì đột quỵ, 'đàn em' thân thiết bức xúc lên tiếng

Hậu trường 26/10/2021 09:45

Sau khi tin tức nghệ sĩ Xuân Hinh qua đời tại nhà riêng xuất hiện, những hình ảnh bị cắt ghép của nam nghệ sĩ nằm ở bệnh viện càng khiến cư dân mạng vô cùng bất ngờ và bàng hoàng.

Xuân Hinh là một nghệ sĩ đa tài, đa năng, được công chúng yêu thương và mến mộ. Ngoài khả năng diễn xuất, nam nghệ sĩ còn có thể trình diễn nhiều loại hình nghệ thuật khác như hát chèo, quan họ, cải lương, chầu văn... Đặc biệt, các vai diễn của anh luôn ghi dấu trong các tác phẩm nổi tiếng như Cu Sứt; Người Ngựa, Ngựa Người...

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền rầm rộ thông tin nghệ sĩ gạo cội Xuân Hinh đã mất tại nhà riêng vì đột quỵ vào sáng 25/10. Cụ thể, bài đăng có nội dung như sau: "Nghệ sĩ Xuân Hinh bị đột quỵ không qua khỏi ở tuổi 62. Chia buồn cùng gia đình chú... Tuổi thơ của chúng cháu rất vui khi được xem các clip hài cuối tuần, hài Tết của chú. Chúng cháu mãi nhớ chú". 

Bỗng dưng 'Vua hài đất Bắc' - Xuân Hinh bị đồn qua đời vì đột quỵ, 'đàn em' thân thiết bức xúc lên tiếng - Ảnh 1Bỗng dưng 'Vua hài đất Bắc' - Xuân Hinh bị đồn qua đời vì đột quỵ, 'đàn em' thân thiết bức xúc lên tiếng - Ảnh 2
Thông tin nghệ sĩ Xuân Hinh qua đời được lan truyền trên mạng - Ảnh: chụp màn hình

Sau khi tin tức xuất hiện, những hình ảnh bị cắt ghép của nam nghệ sĩ nằm ở bệnh viện càng khiến cư dân mạng vô cùng bất ngờ và bàng hoàng.

Bỗng dưng 'Vua hài đất Bắc' - Xuân Hinh bị đồn qua đời vì đột quỵ, 'đàn em' thân thiết bức xúc lên tiếng - Ảnh 3
Nghệ sĩ Xuân Hinh luôn được công chúng yêu thương và mến mộ - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, nữ ca sĩ Đinh Hiền Anh - một đồng nghiệp cũng là người em thân thiết của danh hài Xuân Hinh đã lên tiếng đính chính và bày tỏ sự tức giận, bức xúc với tin đồn này. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Tin anh Xuân Hinh đột quỵ hay mất là tin vịt nhé mọi người". Cô khẳng định đây chỉ là tin vịt và khuyên mọi người nên cẩn trọng trước những nguồn tin không đáng tin cậy nhằm thu hút tương tác.

Bỗng dưng 'Vua hài đất Bắc' - Xuân Hinh bị đồn qua đời vì đột quỵ, 'đàn em' thân thiết bức xúc lên tiếng - Ảnh 4
Ca sĩ Đinh Hiền Anh đã lên tiếng đính chính về tin đồn - Ảnh: chụp màn hình

Sau khi người em thân thiết của nam nghệ sĩ lên tiếng về sức khỏe của mình, cư dân mạng đều bày tỏ sự bức xúc trước thông tin thất thiệt này.

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Từ khóa:   Xuân Hinh qua đời vì đột quỵ tin đồn

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