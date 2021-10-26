Xuân Hinh là một nghệ sĩ đa tài, đa năng, được công chúng yêu thương và mến mộ. Ngoài khả năng diễn xuất, nam nghệ sĩ còn có thể trình diễn nhiều loại hình nghệ thuật khác như hát chèo, quan họ, cải lương, chầu văn... Đặc biệt, các vai diễn của anh luôn ghi dấu trong các tác phẩm nổi tiếng như Cu Sứt; Người Ngựa, Ngựa Người...

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền rầm rộ thông tin nghệ sĩ gạo cội Xuân Hinh đã mất tại nhà riêng vì đột quỵ vào sáng 25/10. Cụ thể, bài đăng có nội dung như sau: "Nghệ sĩ Xuân Hinh bị đột quỵ không qua khỏi ở tuổi 62. Chia buồn cùng gia đình chú... Tuổi thơ của chúng cháu rất vui khi được xem các clip hài cuối tuần, hài Tết của chú. Chúng cháu mãi nhớ chú".