Thót tim trước cảnh cụ bà 'treo lơ lửng' ngoài ban công tầng hai vì lý do không ngờ đến

Trong lúc đứng phơi quần áo ở ban công, cụ bà không may làm cánh cửa phòng sập lại và bị nhốt ở bên ngoài. Nhận thấy tình huống nguy hiểm đang cận kề, người đàn ông làm việc tại cửa hàng sửa xe ô tô gần đó đã vác theo thang và trèo lên trên để tiếp cận nạn nhân.
Đời Sống 17:00 25/10/2021

Minh Thư (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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