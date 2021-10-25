Thót tim trước cảnh cụ bà 'treo lơ lửng' ngoài ban công tầng hai vì lý do không ngờ đến

Trong lúc đứng phơi quần áo ở ban công, cụ bà không may làm cánh cửa phòng sập lại và bị nhốt ở bên ngoài. Nhận thấy tình huống nguy hiểm đang cận kề, người đàn ông làm việc tại cửa hàng sửa xe ô tô gần đó đã vác theo thang và trèo lên trên để tiếp cận nạn nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thot-tim-truoc-canh-cu-ba-treo-lo-lung-ngoai-ban-cong-tang-hai-vi-ly-do-khong-ngo-den-433010.html