Vào sáng 25/10, nghệ sĩ Việt Hương đã chia sẻ hình ảnh về món quà và đính kèm lời bộc bạch khiến nhiều người hâm mộ không khỏi xúc động.
- Em ruột Phi Nhung phẫn uất lên tiếng: 'Hai chữ 'Phi Nhung' không phải ai muốn gọi thì gọi'
- Angela Phương Trinh xác nhận đã đóng phạt 7,5 triệu, lên tiếng trước thông tin nhận tiền khủng để PR địa long!
Sau khi chịu tang mẹ nuôi, vợ chồng Việt Hương đã đáp chuyến bay về Việt Nam tại sân bay Đà Nẵng và thực hiện cách lý tại một khách sạn ở Hội An. Vào sáng 25/10, nghệ sĩ Việt Hương đã chia sẻ hình ảnh về món quà và đính kèm lời bộc bạch: "Về tới nhà nhận được quà đặc biệt quá cảm ơn vì món quà ý nghĩa này".
Đồng thời, cô cũng bày tỏ sự cảm động, hạnh phúc khi nhận được món quà đặc biệt. Bức tranh là chân dung nữ danh hài cười tươi rạng rỡ được cắt ghép trên nền những bức hình về hoạt động từ thiện mà cô đã đóng góp trong suốt thời gian qua.
Bên cạnh đó, nữ diễn viên tâm sự rằng cô trân trọng hơn cả chính là sức khỏe sau rất nhiều những biến cố đã qua. Cũng bởi thế mà cô gửi lời chúc hạnh phúc, bình an tới tất cả khán giả đã luôn đồng hành, ủng hộ mình. Cô viết: "Hơn 3 tháng đi cùng bà con, chia sẻ lúc khó khăn đây là kỷ niệm của Hương không bao giờ quên trong hành trình cuộc đời, kỷ niệm đẹp". Việt Hương xúc động nhắc tới những ngày hỗ trợ, giúp đỡ bên cạnh người đồng nghiệp "nghĩa tử là nghĩa tận".
Bà xã Hoài Phương còn gửi lời chúc sức khoẻ tới khán giả và sẽ rút kinh nghiệm cho bản thân sau những chuyện vừa qua: "Sau những biến cố rút ra kinh nghiệm, sức khoẻ là trên hết và kính chúc quý khán giả nụ cười trên môi, luôn sống tích cực. Nếu có thể cho Việt Hương ôm 1 cái thật chặt để cảm ơn đã đi cùng Hương với tất cả cảm xúc trong những tháng qua".
Nữ nghệ sĩ cũng tiết lộ về những dự án nghệ thuật sắp tới của mình như tập trung vào công việc, hoàn thành kế hoạch còn dang dở và tiếp tục trở lại quay gameshow, quay phim,... để phục vụ khán giả.