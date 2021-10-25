Trên trang cá nhân của mình, em trai của cố ca sĩ Phi Nhung bất ngờ lên tiếng bảo vệ, bênh vực chị gái giữa những ồn ào vừa qua.

Gần 1 tháng trôi qua kể từ khi nữ ca sĩ Phi Nhung từ trần, em trai ruột đã có những chia sẻ xúc động về chị trên trang cá nhân của mình. Anh cho biết hôm nay (25/10) đã là thất thứ 4 của giọng ca Bông Điên Điển. Đồng thời, anh gửi lời cảm ơn chân thành tới những người hâm mộ, khán giả đã yêu mến và đồng hành với cố ca sĩ trong khoảng thời gian vừa qua. Giữa ồn ào mới đây của Phi Nhung, anh cũng lên tiếng bảo vệ người chị gái của mình. Anh bộc bạch: "Hôm nay đã tới thất tuần thứ 4 của chị, lời nói đầu em xin được gửi lời chào và cảm ơn chân thành của em tới tất cả quý cô chú, anh chị, các bạn và các em đã và vẫn luôn dành tình cảm thương mến trân quý cho chị gái của em".

Em trai và cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: FBNV Bên cạnh đó, em trai cố ca sĩ cũng bày tỏ sự phẫn nộ, tức giận khi nhiều người lợi dụng danh tiếng của Phi Nhung để đạt những lợi ích cá nhân. Anh bức xúc cho hay: "Là người em trai của chị, em thật sự đau lòng và phẫn nộ trước những hành vi bất nghĩa lợi dụng danh tiếng của chị em để tư lợi cá nhân, mưu cầu danh tiếng cho ích kỷ riêng mình của rất nhiều những kênh online. Đặc biệt là những buổi phỏng vấn về cá nhân chị cũng bị một số đối tượng mang danh nghĩa người nhà, người thân đăng khi chưa có sự đồng ý và cho phép. Đây là yêu cầu được tôn trọng tối thiểu của gia đình đối với người đã mất".

Em trai ruột đã có những chia sẻ xúc động về chị trên trang cá nhân của mình - Ảnh: chụp màn hình Em trai cố ca sĩ Phi Nhung tâm sự khiến ai cũng xúc động, nghẹn ngào: "Hãy để chị của chúng tôi được yên nghỉ. Từ bé tới lớn, từ gia đình cho tới ngoài xã hội, chị đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ cũng như thị phi oan trái. Nếu không giúp gì được cho chị, không tạo được nhiều điều tốt đẹp nhân văn hơn thì xin hãy im lặng lại. Hai chữ "Phi Nhung" không phải ai muốn gọi thì gọi". Ngoài ra, Tommy cũng chia sẻ lại những tài khoản chính thức của Phi Nhung và con gái ruột Wendy Phạm để người hâm mộ tiện theo dõi. Được biết, sau khi ca sĩ phi Nhung qua đời, không ít nhưng Youtuber đã lợi dụng danh tiếng, tên tuổi của cô để dựng video "ảo", sai sự thật nhằm câu view, câu like trên MXH.

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