Đàn em trách 'khó coi, thiếu bản lĩnh' khi vợ bị ức hiếp, Lê Dương Bảo Lâm bộc bạch: 'Nếu khóc mà bảo vệ được gia đình thì tôi chấp nhận'

Trước ý kiến cho rằng đàn ông không nên khóc, Lê Dương Bảo Lâm vừa nghe vậy liền đáp trả khiến ai nấy đều bất ngờ.

Lê Dương Bảo Lâm được khán giả biết đến khi đạt thành tích quán quân Cười xuyên Việt năm 2015. Nam diễn viên hài phủ sóng kín các chương trình truyền hình, nhận được hàng loạt lời mời đi diễn cũng như quảng cáo cho các nhãn hàng... Ngoài sự nghiệp đang có nhiều cơ hội phát triển, nhiều người cũng ấn tượng khi nam nghệ sĩ đang có mái ấm đầy hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp cùng cô con gái nhỏ đáng yêu. 'Tổ ấm nhỏ' của Lê Dương Bảo Lâm - Ảnh: Internet Mới đây, chương trình Tài tám tếu, với sự tham gia của diễn viên Phương Lan, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm, diễn viên Mạc Văn Khoa và diễn viên Khả Như. Tại đây, các nghệ sĩ đã cùng nhau bàn về việc đàn ông có nên khóc hay không.

Vừa nghe thấy chủ đề chính, diễn viên Phương Lan đã lập tức lôi hai đồng nghiệp làm ví dụ cho quan điểm của mình: "Một người đàn ông mà khóc là thiếu bản lĩnh, không đáng mặt đàn ông. Tôi không chấp nhận việc đàn ông khóc. Đàn ông là phải mạnh mẽ, làm chỗ dựa cho phụ nữ, không được phép khóc. Theo như tôi biết, anh Lê Dương Bảo Lâm là một người đàn ông lực lưỡng, cơ thể khỏe mạnh, là trụ cột trong gia đình. Bởi vậy nên anh phải đứng ra bao bọc, bảo vệ vợ con. Vì vậy, anh mà khóc thì nhìn cực kỳ khó coi, không chấp nhận được". Diễn viên Phương Lan cho rằng đàn ông không nên khóc - Ảnh: Internet Lê Dương Bảo Lâm vừa nghe vậy liền đáp trả: "Đúng rồi, ai ăn hiếp vợ tôi thì tôi sẽ đứng khóc. Là một người văn minh, đi ra đường không thể nào hổ báo được. Người ta đã nói rồi, một điều nhịn chín điều lành, cứ sửng cồ lên rồi mang họa có ngày. Nếu vợ tôi bị những kẻ giang hồ, số má gây chuyện, tôi sẽ khóc. Nhưng khóc ở đây là nước mắt kỹ thuật, nước mắt diễn xuất để chúng bỏ qua cho mình, không có gì đáng xấu hổ hay tủi thân cả".

Nam nghệ sĩ đang có mái ấm đầy hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp cùng hai cô con gái nhỏ đáng yêu - Ảnh: Internet Nam diễn viên còn khẳng định "chắc nịch" rằng: "Nếu khóc mà bảo vệ được gia đình thì tôi chấp nhận. Đó là cái khóc quá ý nghĩa, không có gì phải trốn tránh điều này". Mạc Văn Khoa cũng đồng tình với nam diễn viên, anh cho rằng anh cũng sẽ khóc và không ngại ngùng khi vừa tránh động chân động tay lại vừa làm dịu được mọi chuyện.

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