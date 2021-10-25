Sau khi 'đường ai nấy đi', nữ doanh nhân Thủy Tiên muốn 'thoát ly' khỏi danh xưng 'vợ cũ Đan Trường'

Hậu trường 25/10/2021 10:19

Lần đầu tiên, vợ cũ Đan Trường đã có những chia sẻ dài về chuyện ly hôn của mình cùng người chồng nổi tiếng.

Vào tháng 7/2021, Thủy Tiên - bà xã Đan Trường đã có thông báo chính thức tuyên bố cuộc hôn nhân 8 năm của cô và nam ca sĩ đã kết thúc. Thủy Tiên cho biết cả hai vợ chồng có những khác biệt về suy nghĩ không thể lấp đầy. Cuộc hôn nhân này khiến nhiều người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. 

Theo chia sẻ của Gia đình.net, vợ cũ Đan Trường đã có những chia sẻ dài về chuyện ly hôn của mình cùng người chồng nổi tiếng. Cô bỗ bạch rằng chuyện ly hôn không phải quyết định bất ngờ mà cả hai đã có những chuẩn bị từ trước khi công khai. Vì thế, cuộc sống hai người không bị xáo trộn nhiều và hai mẹ con quen với việc ít khi có sự xuất hiện của anh Trường bên cạnh.

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Gia đình nhỏ của Đan Trường - Ảnh: Internet

Nữ doanh nhân cũng chia sẻ thẳng thắn: "Nếu tôi nói không buồn khi quyết định chia tay Đan Trường sau tám năm bên nhau là không đúng. Tuy nhiên, tôi thuộc kiểu người có suy nghĩ tích cực trong mọi hoàn cảnh. Tôi vẫn làm về kinh doanh tiệm bánh, bất động sản. Dịp cuối tuần hay có thời gian rảnh, hai mẹ con tôi thường đi du lịch ngắn ngày để thay đổi không khí, giúp bé học thêm nhiều điều mới từ cuộc sống, con người".

Khi nhắc đến phía hai bên gia đình, cô cho biết cô vẫn luôn cởi mở với gia đình mình trong mọi việc và ly hôn là một chuyện quan trọng nên tôi không giấu diếm chuyện này với người thân. Dù người thân không khỏi buồn lòng nhưng họ luôn tôn trọng quyết định của cả hai.

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Bé Thiên Từ chính là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của Thủy Tiên - Ảnh: Internet

Hậu ly hôn, con trai là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của Thủy Tiên để giúp cô đủ mạnh mẽ và nghị lực để vượt qua biến cố. Cô không muốn bé thấy mẹ sống trong muộn phiền, ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý, sự phát triển của con. Song, cuộc sống mẹ đơn thân cũng có những lúc chạnh lòng, nhất là những lúc con trai bị ốm. Cô tâm sự: "Con tôi tự lập và biết chăm sóc bản thân để tôi không phải vất vả. Tuy nhiên, cũng vì điều đó tôi thấy chạnh lòng bởi Thiên Từ vẫn là một cậu bé, trong nhiều tình huống, vẫn cần sự quan tâm, chăm sóc đầy đủ của cha mẹ".

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Cô cũng muốn 'thoát ly' khỏi danh xưng 'vợ của Đan Trường' sau 8 năm kết hôn - Ảnh: Internet

Khi chia sẻ về mối quan hệ với chồng cũ, nữ doanh nhân cho biết đến nay cả hai vẫn giữ quan hệ bình thường và không gặp khó khăn gì khi đối diện vì cả hai có mối liên kết là con trai. Bên cạnh đó, cô cũng cho biết hiện cô chưa tìm kiếm mối quan hệ tình cảm mới. 

Hiện tại, cô vẫn đang cố thoát khỏi danh xưng "vợ cũ Đan Trường", chỉ chờ một ngày được gọi với cái tên của mình dù việc bị gọi như trên với cô cũng không phải điều gì quá khó chịu.

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Từ khóa:   bà xã Đan Trường hậu ly hôn Thủy Tiên

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