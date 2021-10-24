Giữa lùm xùm từ thiện, vợ chồng Trấn Thành mua 'xế hộp' giá tiền tỷ tặng bố mẹ nhân ngày sinh nhật

Giữa lùm xùm từ thiện xoay quanh, ông xã Hari Won đã gây chú ý với món quà có giá trị lớn để mừng sinh nhật ba.

Mới đây, trên kênh YouTube của mình, Trấn Thành đã đăng tải video tổ chức sinh nhật muộn cho bố mẹ của mình kèm chia sẻ: “Mừng sinh nhật mẹ - Bù sinh nhật ba. Trấn Thành - Hari tổ chức bất ngờ cho ba mẹ” và nhận được nhiều sự chú ý của dân mạng. Cụ thể, cư dân mạng được phen “mắt chữ A, mồm chữ O” khi Trấn Thành - Hari Won còn mua xế hộp tiền tỷ tặng cho bố mẹ để mừng sinh nhật khiến ông vô cùng bất ngờ và hạnh phúc. Hành động này của Trấn Thành - Hari Won nhận được nhiều lời khen của dân mạng vì sự hiếu thảo.

Trấn Thành - Hari Won mua xế hộp tiền tỷ tặng cho bố mẹ khiến cư dân mạng quan tâm - Ảnh: chụp màn hình Theo như đoạn video được chia sẻ, bữa tiệc gia đình ấm cúng là dịp vợ chồng nam danh hài cùng bố mẹ có cơ hội quây quần, tụ họp sau thời gian dài phải xa cách vì tình hình dịch bệnh phức tạp. Đây cũng là khoảng thời gian để đại gia đình cùng chuyện trò, chia sẻ về cuộc sống và ôn lại những câu chuyện, những sự kiện đặc biệt trong mùa giãn cách xã hội vừa qua. Bố và mẹ của Trấn Thành đều tươi cười rạng rỡ trước món quà sinh nhật muộn - Ảnh: chụp màn hình Cách đây không lâu, Trấn Thành bất ngờ vướng vào ồn ào sao kê tiền từ thiện khiến nam MC gặp phải không ít rắc rối. Để minh bạch mọi thứ, nam MC đã công khai sao kê trên fanpage chính thức của mình. Anh cho biết, tổng cộng có 1.000 trang sao kê và sẽ được anh chia nhỏ ra cho nhiều bài đăng để mọi người có thể dễ dàng theo dõi. Song, bản sao kê của anh vẫn bị dư luận thắc mắc và soi mói vì những chi tiết gây tranh cãi.

Sự việc càng đến hồi căng thẳng khi Bộ Công An đang vào cuộc phối hợp cùng các ngân hàng làm rõ việc tiếp nhận, quyên góp, quá trình giải ngân của các tài khoản đã huy động tiền từ thiện trong thời gian bão lũ miền Trung năm 2020.

Đạo diễn Trần Cảnh Đôn qua đời: 'Chú đang ngồi nói chuyện với vợ con thì ngưng, rồi đi luôn' "Đang ngồi nói chuyện với vợ con thì chú ngưng lại rồi đi luôn, rất nhẹ nhàng, thanh thản", diễn viên Trần Trọng Hiếu, cháu ruột đạo diễn Trần Cảnh Đôn nói.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giua-lum-xum-tu-thien-vo-chong-tran-thanh-mua-xe-hop-gia-tien-ty-tang-bo-me-nhan-ngay-sinh-nhat-432794.html