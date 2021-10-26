'Ẵm trọn' cả trăm triệu từ Thách Thức Danh Hài, cuộc sống của 5 chú tiểu ở Tịnh thất Bồng lai từng gây bão dư luận giờ ra sao?

Hậu trường 26/10/2021 15:07

Sau khi bước ra khỏi chương trình Thách thức danh hài, cuộc sống và hình ảnh của 5 đứa trẻ ở Tịnh thất Bồng Lai được cư dân mạng quan tâm hết mực.

Vào khoảng 3 năm trước, năm chú tiểu gồm Pháp Tâm, Trí Tâm, Nghi Tâm, Ngọc Tâm và Minh Tâm đến từ "Tịnh thất Bồng Lai" (nay là "Thiền am bên bờ vũ trụ") đã từng "làm mưa, làm gió" trên khắp các trang mạng xã hội. Các bé từng giành giải thưởng 100 triệu đồng ở tập 8 Thách Thức Danh Hài.

Bên cạnh đó, trong đêm thi Gala 1 và 2 của chương trình, việc hóa thân thành thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh, nhóm năm chú tiểu đã xuất sắc vượt qua 5 vòng thi và "ẵm trọn" 150 triệu đồng.

Việc giành nhiều giải thưởng lớn trong chương trình truyền hình, cuộc sống và hình ảnh của các chú tiểu đã nhận được đông đảo sự quan tâm của công chúng. 

Được biết, kênh YouTube riêng của năm bé có tên "5 chú tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ" đã vượt mốc 2 triệu người đăng ký với tổng lượt xem lên đến 833 triệu lượt. Bên cạnh đó, trang fanpage trên facebook cũng có đến 397.000 lượt thích.

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Kênh Youtube chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của các bé - Ảnh: chụp màn hình

Đa số các video đăng tải trên mạng xã hội đa phần là hình ảnh cuộc sống thường ngày của các bé từ ăn uống, vui chơi, học tập đến rèn luyện sức khoẻ. Song, sự ngây thơ, hồn nhiên của các em chính là điều thu hút và nhận về lượng người xem "khủng".

Hiện tại, ngoài nhóm 5 chú tiểu, nơi này đang nuôi dưỡng rất nhiều trẻ em khác. Mỗi đứa trẻ đều được ghi lại những phút giây đáng yêu để "níu chân" người xem.

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Từ khóa:   Tịnh thất Bồng Lai Thách thức danh hài Thiền am bên bờ vũ trụ

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