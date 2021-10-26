Từng nhận làm con nuôi để hỗ trợ phát triển con đường ca hát, vì sao Quang Lê lại dừng hợp tác với bé Huyền Trân của Tịnh thất Bồng Lai?

Hậu trường 26/10/2021 09:40

Phía Quang Lê vừa trả lời về việc ngừng hợp tác với Huyền Trân, giọng ca từng vào Top 6 Giọng hát Việt nhí 2014.

Tại cuộc thi "The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí" vào năm 2014, thí sinh Lê Thanh Huyền Trân được dự đoán là một trong những ứng viên sáng giá của chương trình. Huyền Trân gây ấn tượng bởi giọng ca truyền cảm qua các ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như: Còn tuổi nào cho em, Để gió cuốn đi... Vượt qua các vòng thi cùng những đối thủ nặng kí, giọng ca 10x cuối cùng đã ghi danh vào Top 6 chung cuộc.

Sang năm 2015, ca sĩ Quang Lê từng tuyên bố nhận Huyền Trân làm con nuôi để hỗ trợ phát triển sự nghiệp ca hát. Nam ca sĩ còn bày tỏ ấn tượng với cô bé bởi sự lễ phép, tài năng và tạo cho anh cảm giác thân thuộc như lần đầu tiếp xúc với Phương Mỹ Chi.

Tuy nhiên, sau đó những dự định của nam ca sĩ dành cho Top 6 "Giọng hát Việt nhí" đã không thực hiện được suôn sẻ khi Huyền Trân lên tiếng về việc dừng hợp tác với Quang Lê. Cô cho biết, ba nuôi bắt đội tóc giả, thậm chí còn nói phải nuôi tóc thật khiến cho Huyền Trân không đồng ý nên cả bên xảy ra bất đồng. Những năm sau này, tịnh thất mà con nuôi Quang Lê sinh sống vướng vào hàng loạt các lùm xùm. Song nam ca sĩ không đưa ra bất kì phát biểu nào.

huyen tran 1
Quang Lê từng muốn giúp đỡ Huyền Trân phát triển con đường âm nhạc vì nhận thấy có tố chất - Ảnh: Internet

Mới đây, ngày 25/10, trao đổi với báo Thanh Niên, anh Phi Thiên Vũ - đại diện phía ca sĩ Quang Lê đã cho biết về lý do dừng hợp tác với Huyền Trân. Anh Vũ cho biết ngay sau khi nhận Huyền Trân làm con nuôi, Quang Lê muốn cho bé phát triển chuyên nghiệp vì thấy em có tố chất. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, tiếp xúc, phía tịnh thất nơi Huyền Trân đang sống không hợp tác, không muốn làm theo cách xây dựng hình ảnh cho Huyền Trân như công ty đề ra. Đại diện ca sĩ Quang Lê cho biết: “Thời gian đầu, chúng tôi cũng tạo điều kiện cho bé đi show, giúp bé ra sản phẩm thu âm, làm nhạc… Bên đó muốn xây dựng hình ảnh theo ý của họ nên công ty không hợp tác nữa. Cuối cùng chúng tôi đành chấm dứt, không hợp tác nữa”.

Nói thêm về việc bất đồng trong quá trình định hướng hình ảnh cho Huyền Trân, phía Quang Lê cho biết: “Bên công ty cũng lên kế hoạch, định hướng xây dựng hình ảnh cho bé như một ca sĩ chuyên nghiệp và cũng đầu tư tóc giả, chuẩn bị áo dài cho bé. Bên công ty cũng giải thích muốn làm nghệ sĩ chuyên nghiệp, bước lên sân khấu phải là một hình ảnh khác, không thể lúc nào cũng mặc áo tu hành và đội mũ len lên sân khấu. Bởi làm như vậy sẽ bị hạn chế show diễn ở các sân khấu và các chương trình sự kiện đa dạng, cũng như những ca khúc và dòng nhạc mà mình muốn theo đuổi để phát triển cho tương lai sau này cũng bị hạn chế”.

huyen tran 2
Ngoài Phương Mỹ Chi, Huyền Trân là con nuôi của Quang Lê được khán giả quan tâm - Ảnh: Internet

“Từ xưa tới nay không có ca sĩ nào bước lên sân khấu mặc đồ tu hành lại hát nhạc trữ tình, làm như vậy sẽ gặp nhiều dư luận không hay và phản cảm. Khi không đi show, bé có thể ăn mặc tùy ý, bên công ty không can thiệp. Chúng tôi cũng giải thích rất nhiều nhưng phía bé Huyền Trân và người thân không chịu. Hai bên đều không thống nhất và bất đồng quan điểm nên phía công ty Quang Lê đành chấm dứt hợp đồng” - đại diện nam ca sĩ cho biết thêm.

Quang Lê tung clip 'nói xấu' Phi Nhung, tình cảm thân thiết giữa hai nghệ sĩ khiến người xem cảm động

Quang Lê tung clip 'nói xấu' Phi Nhung, tình cảm thân thiết giữa hai nghệ sĩ khiến người xem cảm động

Mới đây, trên kênh YouTube của ca sĩ Quang Lê bất ngờ đăng tải đoạn clip đã khá lâu ghi lại cảnh anh ngồi tại một quán cà phê ở Mỹ và gặp Phi Nhung. Cuộc trò chuyện thú vị của 2 người khiến khán giả thích thú.

Xem thêm
Từ khóa:   quang lê và huyền trân con nuôi của quang lê quang lê ngừng hợp tác với huyền trân

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 1 giờ 37 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 7 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 2 giờ 29 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 2 giờ 48 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 3 giờ 7 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?