Từng nhận làm con nuôi để hỗ trợ phát triển con đường ca hát, vì sao Quang Lê lại dừng hợp tác với bé Huyền Trân của Tịnh thất Bồng Lai?

Phía Quang Lê vừa trả lời về việc ngừng hợp tác với Huyền Trân, giọng ca từng vào Top 6 Giọng hát Việt nhí 2014.

Tại cuộc thi "The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí" vào năm 2014, thí sinh Lê Thanh Huyền Trân được dự đoán là một trong những ứng viên sáng giá của chương trình. Huyền Trân gây ấn tượng bởi giọng ca truyền cảm qua các ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như: Còn tuổi nào cho em, Để gió cuốn đi... Vượt qua các vòng thi cùng những đối thủ nặng kí, giọng ca 10x cuối cùng đã ghi danh vào Top 6 chung cuộc. Sang năm 2015, ca sĩ Quang Lê từng tuyên bố nhận Huyền Trân làm con nuôi để hỗ trợ phát triển sự nghiệp ca hát. Nam ca sĩ còn bày tỏ ấn tượng với cô bé bởi sự lễ phép, tài năng và tạo cho anh cảm giác thân thuộc như lần đầu tiếp xúc với Phương Mỹ Chi.

Tuy nhiên, sau đó những dự định của nam ca sĩ dành cho Top 6 "Giọng hát Việt nhí" đã không thực hiện được suôn sẻ khi Huyền Trân lên tiếng về việc dừng hợp tác với Quang Lê. Cô cho biết, ba nuôi bắt đội tóc giả, thậm chí còn nói phải nuôi tóc thật khiến cho Huyền Trân không đồng ý nên cả bên xảy ra bất đồng. Những năm sau này, tịnh thất mà con nuôi Quang Lê sinh sống vướng vào hàng loạt các lùm xùm. Song nam ca sĩ không đưa ra bất kì phát biểu nào. Quang Lê từng muốn giúp đỡ Huyền Trân phát triển con đường âm nhạc vì nhận thấy có tố chất - Ảnh: Internet Mới đây, ngày 25/10, trao đổi với báo Thanh Niên, anh Phi Thiên Vũ - đại diện phía ca sĩ Quang Lê đã cho biết về lý do dừng hợp tác với Huyền Trân. Anh Vũ cho biết ngay sau khi nhận Huyền Trân làm con nuôi, Quang Lê muốn cho bé phát triển chuyên nghiệp vì thấy em có tố chất. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, tiếp xúc, phía tịnh thất nơi Huyền Trân đang sống không hợp tác, không muốn làm theo cách xây dựng hình ảnh cho Huyền Trân như công ty đề ra. Đại diện ca sĩ Quang Lê cho biết: “Thời gian đầu, chúng tôi cũng tạo điều kiện cho bé đi show, giúp bé ra sản phẩm thu âm, làm nhạc… Bên đó muốn xây dựng hình ảnh theo ý của họ nên công ty không hợp tác nữa. Cuối cùng chúng tôi đành chấm dứt, không hợp tác nữa”.

Nói thêm về việc bất đồng trong quá trình định hướng hình ảnh cho Huyền Trân, phía Quang Lê cho biết: “Bên công ty cũng lên kế hoạch, định hướng xây dựng hình ảnh cho bé như một ca sĩ chuyên nghiệp và cũng đầu tư tóc giả, chuẩn bị áo dài cho bé. Bên công ty cũng giải thích muốn làm nghệ sĩ chuyên nghiệp, bước lên sân khấu phải là một hình ảnh khác, không thể lúc nào cũng mặc áo tu hành và đội mũ len lên sân khấu. Bởi làm như vậy sẽ bị hạn chế show diễn ở các sân khấu và các chương trình sự kiện đa dạng, cũng như những ca khúc và dòng nhạc mà mình muốn theo đuổi để phát triển cho tương lai sau này cũng bị hạn chế”. Ngoài Phương Mỹ Chi, Huyền Trân là con nuôi của Quang Lê được khán giả quan tâm - Ảnh: Internet “Từ xưa tới nay không có ca sĩ nào bước lên sân khấu mặc đồ tu hành lại hát nhạc trữ tình, làm như vậy sẽ gặp nhiều dư luận không hay và phản cảm. Khi không đi show, bé có thể ăn mặc tùy ý, bên công ty không can thiệp. Chúng tôi cũng giải thích rất nhiều nhưng phía bé Huyền Trân và người thân không chịu. Hai bên đều không thống nhất và bất đồng quan điểm nên phía công ty Quang Lê đành chấm dứt hợp đồng” - đại diện nam ca sĩ cho biết thêm.

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