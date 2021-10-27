Giữa loạt ồn ào của Hồ Văn Cường, học trò Mỹ Tâm liên tục có động thái LẠ đầy ẩn ý khiến cư dân mạng tò mò

Hậu trường 27/10/2021 07:20

Mắc dù không hề liên quan đến lùm xùm của Hồ Văn Cường nhưng học trò Mỹ Tâm liên tục có động thái gây chú ý khiến nhiều người quan tâm.

Bầu Thụy luôn là cái tên được dân mạng đặc biệt quan tâm khi ngỏ lời muốn đỡ đầu cho nam ca sĩ Hồ Văn Cường, thậm chí giúp cậu theo đuổi đam mê ca hát và xây dựng ekip riêng.

Trên trang cá nhân gần đây, Bầu Thụy tiết lộ một câu chuyện được kể lại cách đây 3 năm khi một người yêu cầu Hồ Văn Cường đi hát nhưng thời điểm này, nam ca sĩ từ chối vì phải làm bài tập và sắp thi. Tuy nhiên, người này đã lấy thắt lưng quật đánh Hồ Văn Cường. Đồng thời, ông còn khẳng định với khán giả nên nhìn nhận một cách công tâm thay vì đánh giá nam ca sĩ vô ơn bạc nghĩa.

bau thuy
Nguyễn Cao Bảo Uyên tố người quản lý cũ 'chiếm đoạt, ăn cướp' - Ảnh: chụp màn hình
bau thuy 1
Bầu Thụy ngỏ lời muốn đỡ đầu cho nam ca sĩ Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

Với lời chia sẻ của Bầu Thụy cộng đồng mạng đã bày tỏ sự bất ngờ. Trong đó, Nguyễn Cao Bảo Uyên - người theo sát những ồn ào của Hồ Văn Cường và cũng từng là học trò Mỹ Tâm tại The Voice 2015 có động thái ủng hộ. Bên dưới bài đăng của Bầu Thụy nữ ca sĩ bình luận: "Cảm ơn chú".

bau thuy 2
Dòng bình luận gây chú ý của Nguyễn Cao Bảo Uyên - Ảnh: chụp màn hình

Ngay từ khi bắt đầu sự việc ồn ào của Hồ Văn Cường, Nguyễn Cao Bảo Uyên thường xuyên chia sẻ về sự việc cũng như nhắc tới lùm xùm của cô và quản lý khi xưa. Theo đó, chia sẻ lại bài viết liên quan đến dòng trạng thái nói trên, nữ ca sĩ bày tỏ: "Sao quản lý thích "chiếm đoạt, ăn cướp" lấy mất Facebook và YouTube của ca sĩ nhỏ tuổi thế chị. Từ 2016 đến giờ vẫn chưa chịu trả cho mình cơ". 

bau thuy 4
Nữ ca sĩ từng  chia sẻ lại lời nói của bầu Thuỵ và gọi thẳng tên người quản lý cũ - Ảnh: chụp màn hình

Cách đây không lâu, chỉ sau khi Hồ Văn Cường rời công ty mẹ nuôi Phi Nhung, Nguyễn Cao Bảo Uyên cũng có dòng trạng thái trên trang cá nhân về mối quan hệ giữa quản lý và nghệ sĩ. Mở đầu bài đăng của mình, Nguyễn Cao Bảo Uyên khẳng định: "Nghề này bạc khi chọn nhầm quản lý". 

Tuy nhiên, trên thực tế Nguyễn Cao Bảo Uyên không hề liên quan đến lùm xùm của Hồ Văn Cường. Việc cô nàng liên tục có động thái lên tiếng về câu chuyện của mình cũng như đăng tải dòng trạng thái chia sẻ nhiều người đoán rằng do có sự "đồng cảm".

 

Ngọc Sơn chạnh lòng nhớ về mẹ: 'Từ ngày mẹ mất, tôi chỉ lủi thủi một mình trong biệt thự'

Ngọc Sơn chạnh lòng nhớ về mẹ: 'Từ ngày mẹ mất, tôi chỉ lủi thủi một mình trong biệt thự'

Ca sĩ Ngọc Sơn lần đầu trải lòng về mẹ ruột của mình. Đây cũng là lần lên sóng hiếm hoi của nam danh ca sau khi mẹ anh qua đời.

Xem thêm
Từ khóa:   Bầu Thụy Nguyễn Cao Bảo Uyên ca sĩ Hồ Văn Cường

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 1 giờ 28 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 2 giờ 20 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 2 giờ 39 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 2 giờ 58 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?