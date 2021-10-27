Giữa loạt ồn ào của Hồ Văn Cường, học trò Mỹ Tâm liên tục có động thái LẠ đầy ẩn ý khiến cư dân mạng tò mò

Mắc dù không hề liên quan đến lùm xùm của Hồ Văn Cường nhưng học trò Mỹ Tâm liên tục có động thái gây chú ý khiến nhiều người quan tâm.

Bầu Thụy luôn là cái tên được dân mạng đặc biệt quan tâm khi ngỏ lời muốn đỡ đầu cho nam ca sĩ Hồ Văn Cường, thậm chí giúp cậu theo đuổi đam mê ca hát và xây dựng ekip riêng. Trên trang cá nhân gần đây, Bầu Thụy tiết lộ một câu chuyện được kể lại cách đây 3 năm khi một người yêu cầu Hồ Văn Cường đi hát nhưng thời điểm này, nam ca sĩ từ chối vì phải làm bài tập và sắp thi. Tuy nhiên, người này đã lấy thắt lưng quật đánh Hồ Văn Cường. Đồng thời, ông còn khẳng định với khán giả nên nhìn nhận một cách công tâm thay vì đánh giá nam ca sĩ vô ơn bạc nghĩa.

Nguyễn Cao Bảo Uyên tố người quản lý cũ 'chiếm đoạt, ăn cướp' - Ảnh: chụp màn hình Bầu Thụy ngỏ lời muốn đỡ đầu cho nam ca sĩ Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet Với lời chia sẻ của Bầu Thụy cộng đồng mạng đã bày tỏ sự bất ngờ. Trong đó, Nguyễn Cao Bảo Uyên - người theo sát những ồn ào của Hồ Văn Cường và cũng từng là học trò Mỹ Tâm tại The Voice 2015 có động thái ủng hộ. Bên dưới bài đăng của Bầu Thụy nữ ca sĩ bình luận: "Cảm ơn chú". Dòng bình luận gây chú ý của Nguyễn Cao Bảo Uyên - Ảnh: chụp màn hình Ngay từ khi bắt đầu sự việc ồn ào của Hồ Văn Cường, Nguyễn Cao Bảo Uyên thường xuyên chia sẻ về sự việc cũng như nhắc tới lùm xùm của cô và quản lý khi xưa. Theo đó, chia sẻ lại bài viết liên quan đến dòng trạng thái nói trên, nữ ca sĩ bày tỏ: "Sao quản lý thích "chiếm đoạt, ăn cướp" lấy mất Facebook và YouTube của ca sĩ nhỏ tuổi thế chị. Từ 2016 đến giờ vẫn chưa chịu trả cho mình cơ".

Nữ ca sĩ từng chia sẻ lại lời nói của bầu Thuỵ và gọi thẳng tên người quản lý cũ - Ảnh: chụp màn hình Cách đây không lâu, chỉ sau khi Hồ Văn Cường rời công ty mẹ nuôi Phi Nhung, Nguyễn Cao Bảo Uyên cũng có dòng trạng thái trên trang cá nhân về mối quan hệ giữa quản lý và nghệ sĩ. Mở đầu bài đăng của mình, Nguyễn Cao Bảo Uyên khẳng định: "Nghề này bạc khi chọn nhầm quản lý". Tuy nhiên, trên thực tế Nguyễn Cao Bảo Uyên không hề liên quan đến lùm xùm của Hồ Văn Cường. Việc cô nàng liên tục có động thái lên tiếng về câu chuyện của mình cũng như đăng tải dòng trạng thái chia sẻ nhiều người đoán rằng do có sự "đồng cảm".

Ngọc Sơn chạnh lòng nhớ về mẹ: 'Từ ngày mẹ mất, tôi chỉ lủi thủi một mình trong biệt thự' Ca sĩ Ngọc Sơn lần đầu trải lòng về mẹ ruột của mình. Đây cũng là lần lên sóng hiếm hoi của nam danh ca sau khi mẹ anh qua đời.

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