Đoạn clip Hồ Văn Cường gọi điện song ca với Phi Nhung bất ngờ được CĐM 'khai quật', thực hư ra sao?

Cư dân mạng đang lan truyền đoạn clip Hồ Văn Cường gọi điện song ca cùng Phi Nhung lúc làm từ thiện trên các trang mạng xã hội.

Từ sau khi Phi Nhung mất, nhiều tin đồn thất thiệt đã "bủa vây" Hồ Văn Cường. Vậy nên, nhiều người ngày càng đã dành sự chú ý tới nam ca sĩ. Giữa những ồn ào thế này, những khoảnh khắc của Hồ Văn Cường và Phi Nhung trong quá khứ cũng được quan tâm nhiều hơn.

Mới đây, cư dân mạng đang lan truyền đoạn clip Hồ Văn Cường gọi điện song ca cùng Phi Nhung lúc làm từ thiện trên các trang mạng xã hội. Cụ thể, đoạn video dường như ghi lại khoảnh khắc Hồ Văn Cường đã gọi điện hỏi thăm mẹ nuôi Phi Nhung lúc cô đang trên đường làm từ thiện mùa dịch.

Cả hai mẹ con đã cùng nhau song ca một ca khúc mang tên "Đêm mưa nhớ mẹ" với giọng hát trong trẻo và đong đầy cảm xúc. Khoảnh khắc này của Phi Nhung và Hồ Văn Cường nhanh chóng gây xôn xao. Song, trên thực tế thì đây chỉ là một video đã qua chỉnh sửa cắt ghép.

Cố ca sĩ Phi Nhung lúc sinh thời - Ảnh: Internet

Đoạn clip được ghép từ hai video khác nhau do Hồ Văn Cường tự quay và một video nữa là của Phi Nhung đang hát phục vụ khán giả trong lúc đang trên xe đi làm từ thiện. Sau đó, đoạn âm thanh Hồ Văn Cường hát ca khúc trên được dùng làm nhạc nền nên đã khiến không ít người hiểu lầm.

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