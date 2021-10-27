'Cô Đẩu' Công Lý chính thức xuất viện sau biến cố bị đột quỵ hồi tháng 7

Vào ngày 27/10, bà xã Công Lý có bài đăng vui mừng thông báo sức khỏe nam nghệ sĩ đã hoàn toàn hồi phục sau biến cố bị đột quỵ hồi tháng 7.

Vào tháng 7 vừa qua, NSND Công Lý đã phải nhập viện cấp cứu sau khi bị ngã tại nhà riêng. Sau 3 tháng điều trị tại bệnh viện, sức khoẻ của anh đã dần ổn định và đã được xuất viện.

Trên trang cá nhân, Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý đã chia sẻ những hình ảnh mới nhất của anh sau thời gian điều trị. Cô viết: "Thời gian vừa rồi, cũng là quãng thời gian thật sự đã rất khó khăn với vợ chồng em và gia đình. Khi anh Lý ốm, nhiều người quan tâm, động viên... Em và gia đình cũng như anh Lý rất xúc động, trân quý tình cảm của mọi người".

NSND Công Lý đón sinh nhật cùng vợ và bạn bè trong bệnh viện vừa qua - Ảnh: FBNV

Nam nghệ sĩ chính thức xuất viện sau 3 tháng điều trị - Ảnh: FBNV

NSND Công Lý và đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Đại Học Y, Bệnh viện 108 - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, cô cũng đính chính những thông tin sai lệch về sức khỏe của NSND Công Lý trong khoảng thời gian nhập viện. Ngọc Hà nhấn mạnh: "Nhân tiện đây, em xin đính chính rằng anh Lý chưa từng nằm viện suốt thời gian dài như nhiều người xì xào! Anh Lý đã về nhà nghỉ ngơi, sau đó quay trở lại viện thời gian ngắn để bác sĩ thăm khám, điều trị giúp cho anh Lý có sức khoẻ ổn định và tốt hơn".

Hiện tại, NSND Công Lý đã về nhà nghỉ ngơi, sau đó quay trở lại viện thời gian ngắn để bác sĩ thăm khám, điều trị giúp cho anh có sức khoẻ ổn định và tốt hơn. Đồng thời, bà xã của nam nghệ sĩ cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến đội ngũ Giáo sư, Bác sĩ ở Bệnh viện Đại Học Y, Bệnh viện 108 đã luôn tận tình, chăm sóc anh trong thời gian anh nằm viện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-dau-cong-ly-chinh-thuc-xuat-vien-sau-bien-co-bi-dot-quy-hoi-thang-7-433385.html