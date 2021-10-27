Con gái Bảo Quốc vô cùng bức xúc khi cố ca sĩ Phi Nhung vẫn bị lợi dụng danh tiếng để tư lợi cá nhân.

Đã được gần 1 tháng kể từ khi ca sĩ Phi Nhung qua đời, nhưng nỗi nhớ thương của những người ở lại vẫn chưa thể nguôi ngoai. Nhiều người tỏ lòng tiếc thương về sự ra đi của cố ca sĩ. Song, một số thành phần lợi dụng nỗi đau của người ra đi và tư lợi cá nhân. Mới đây, con gái nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc là nghệ sĩ cải lương Hồng Loan đã tỏ ra bức xúc trên kênh Youtube khi thấy những vấn đề tiêu cực xoay quanh Phi Nhung khi đám tang vừa kết thúc được vài ngày. Cô cho hay: "Tôi rất bức xúc khi cuối tuần vừa qua, một số kênh Youtube không hiểu từ đâu xuất hiện, lấy lại những clip livestream cũ của ca sĩ Phi Nhung để phát lại nhưng dưới chế độ phát trực tiếp, y hệt Phi Nhung đang livestream".

Hồng Loan bức xúc trên kênh Youtube khi thấy những vấn đề tiêu cực xoay quanh Phi Nhung - Ảnh: chụp màn hình Khi phát sóng trực tiếp, nhiều người của Phi Nhung tưởng là có livestream thật nên vào bình luận, thắc mắc thì kênh Youtube đó mạo danh Phi Nhung trả lời lại khán giả. Đồng thời, cách trả lời lại giống hệt như Phi Nhung đang trả lời, khiến khán giả cứ nghĩ Phi Nhung vẫn còn sống. Nhiều người vào bình luận như: "Chào chị Phi Nhung", "chị Phi Nhung có khỏe không", "chị Phi Nhung dạo này thế nào rồi"… Bình luận của những người xem livestream giả của cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: chụp màn hình Con gái Bảo Quốc cũng bộc bạch thêm: "Mới cách đây mấy hôm, có người hỏi tôi, sao Phi Nhung qua Mỹ lại sống lại rồi ngồi livestream, liệu có chuyện gì xảy ra không. Chính những chuyện này khiến tôi và nhiều khán giả khác hoang mang, không biết đâu thật đâu giả và có sự việc gì đang diễn ra". Chính vì thế, cô cũng rất bức xúc và phản đối việc dùng tên tuổi Phi Nhung để câu lượt xem và kiếm tiền. Thậm chí, những người này hoàn toàn xa lạ nhưng lại nhận vơ là người nhà với cố ca sĩ, chia sẻ những câu chuyện nhằm lôi kéo dư luận.

Vụ việc khiến nhiều khán giả khác hoang mang, không biết đâu thật đâu giả - Ảnh: chụp màn hình Ngoài ra, Hồng Loan cũng kêu gọi khán giả và công chúng nên báo cáo vi phạm khi thấy những kênh Youtube như vậy để Youtube xem xét và khai trừ. Dù không biết mục đích của họ là tốt hay xấu nhưng đây là hành động đáng chê trách và cần dừng lại. Đồng thời, cô còn cho hay: "Tôi mong những người làm Youtube hãy có lương tâm và đạo đức hơn một chút, cố gắng đầu tư nội dung, làm những gì hay, mới, lạ, có ích cho xã hội để khán giả coi, chứ đừng đưa tin giả, bịa đặt như vậy để kiếm tiền bất chính".

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