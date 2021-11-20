Việt Anh nghẹn ngào tri ân cố NSND Hoàng Dũng: 'Con nhớ bố, nhớ người truyền lửa!'

Hậu trường 20/11/2021 15:33

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, nam diễn viên Việt Anh đã trải lòng đầy xúc động về cố NSND Hoàng Dũng.

Từng hợp tác cùng với cố NSND Hoàng Dũng trong các bộ phim truyền hình "ăn khách" như: Người phán xử, Sinh tử... Trên trang cá nhân mới đây, diễn viên Việt Anh đã có những chia sẻ đầy xúc động về cố NSND Hoàng Dũng. Đây cũng là người thầy, người bố đã dìu dắt nam diễn viên trên con đường nghệ thuật diễn xuất. 

Theo đó, nam diễn viên viết: "Ngày 20/11 năm nay với cá nhân tôi là 1 ngày đặc biệt hơn những năm trước vì người thầy, người mà tôi rất kính trọng gọi bằng bố đã không còn nữa. Người đã dìu dắt không chỉ tôi mà còn nhiều thế hệ nghệ sĩ khác nữa đi đến 1 phần tạm gọi là thành công trên con đường nghệ thuật. Không còn nhận được những tin nhắn, những cuộc điện thoại chửi bới, góp ý kiến, chỉ những vai diễn mà còn cả những vấn đề ngoài cuộc sống nữa".

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Việt Anh và cố NSND Hoàng Dũng lúc sinh thời - Ảnh: FBNV
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Dòng trạng thái đầy xúc động của Việt Anh dành cho người thầy, người bố của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Đồng thời, nam diễn viên luôn tự nhắc mình phải hoàn thiện bản thân hơn mỗi này cũng như thái độ khi làm việc. Anh nghẹn ngào bộc bạch: "Nhưng bố ơi, con vẫn luôn tự nhắc mình về những điều bố luôn dặn con phải hoàn thiện bản thân từng ngày: với người lớn hơn trong nghề phải luôn kính trọng, với người đồng trang lứa phải thân thiện, với thế hệ đàn em phải nhiệt tình dìu dắt và với những ai có ơn với mình phải luôn ghi lòng tạc dạ. Với gia đình phải luôn trách nhiệm, với xã hội phải có nghĩa vụ cống hiến hỗ trợ nhất trong khả năng mình có thể. Đó mới là 1 người làm nghề có tâm và tầm. Con nhớ bố, nhớ người truyền lửa!".

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Nam diễn viên từng hợp tác cùng với cố NSND Hoàng Dũng trong nhiều bộ phim truyền hình 'ăn khách' - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Việt Anh cũng không quên gửi lời chúc đến tất cả các thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam: "Chúc các thầy, cô giáo trên khắp cả nước luôn mạnh khỏe, luôn yêu nghề và là người truyền lửa tận tâm với các thế hệ học trò".

Được biết, Việt Anh gắn bó với nghệ sĩ Hoàng Dũng từ khi mới vào nghề diễn, khi ông giảng dạy cho anh tại Lớp diễn viên truyền hình VFC số 1. Sinh thời, cố nghệ sĩ từng nói Việt Anh là một trong số những học trò giỏi và thành công, khiến ông tự hào nhất. 

Ngày mùng 3 Tết năm 2021, ông ra đi đột ngột khiến nhiều khán giả và đồng nghiệp không khỏi xót thương. Trong trái tim nhiều nghệ sĩ, ông luôn là người thầy, người bố đáng kính.

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