Vợ cũ Bằng Kiều lần đầu tiết lộ ảnh hiếm của con gái Phi Nhung lúc mang bầu

Mới đây, ca sĩ Trizzie Phương Trinh chia sẻ hình ảnh Wendy Phạm ở thời điểm sắp sinh đứa con thứ 2 của mình.

Nhân dịp cháu ngoại thứ 2 của cố ca sĩ Phi Nhung - Nicholai đón sinh nhật 1 tuổi, ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã lần đầu bật mí hình ảnh Wendy Phạm lúc còn bầu bí trên trang cá nhân của mình. Theo chia sẻ, bức ảnh được chụp vào 10/10/2020, tại tiệc mừng những đứa trẻ sơ sinh chuẩn bị ra đời, cũng như chúc mừng người phụ nữ chuẩn bị làm mẹ. Vợ cũ Bằng Kiều cho biết: "Vì lý do muốn giữ sự riêng tư cho Wendy lúc đó", nên bây giờ cô mới tiết lộ bức ảnh này trên mạng xã hội.

Ảnh hiếm của Wendy khi mang bầu - Ảnh: FBNV Trizzie Phương Trinh còn bộc bạch thêm rằng: "Trước khi mẹ mất thì Wendy có một cuộc sống rất bình thường với công việc làm y tá ở bệnh viện rồi về lo cho gia đình nhỏ của mình vì vậy từ facebook của mẹ Nhung cho đến facebook của dì Trizzie không có một thông tin nào về gia đình nhỏ của Wendy cho đến bây giờ. Ngày tổ chức baby shower cho Nicholai thì bên Mỹ vẫn còn dịch nên Phi Nhung không thể bay về nhưng Wendy không cô đơn một mình. Tất cả đại gia đình mình đã có mặt ngày hôm đó để ăn mừng sự chuẩn bị ra đời của đứa cháu trai bây giờ đã một tuổi (ý nghĩa của tiệc baby shower bên Mỹ là để ăn mừng sự chuẩn bị ra đời của một đứa trẻ).

Ngày hôm qua (19/11 - giờ Việt Nam) là ngày cúng thôi nôi của Nicholai, khi cháu bốc lên cái microphone từ trong mâm mọi người trong gia đình đã reo lên vui mừng vì xúc động. Ai cũng hy vọng là cháu sẽ theo gót nối nghiệp bà ngoại". Bé Nicholai của Wendy đã tròn 1 tuổi - Ảnh: FBNV Vợ chồng Wendy bên 2 quý tử đáng yêu - Ảnh: FBNV Trước Nicholai, con gái của cố ca sĩ cũng đã có một quý tử kháu khỉnh, đang tuổi ăn tuổi học. Con trai đầu lòng của vợ chồng Wendy tên Nathan. Gần đây, nhóc tỳ vừa đón sinh nhật tuổi mới cách đây vài ngày, trùng với 49 ngày mất của bà ngoại. Cố ca sĩ Phi Nhung và con gái Wendy Phạm - Ảnh: Internet Lúc sinh thời, Phi Nhung là người sống khá kín tiếng đời tư. Phải đến tháng 4/2017, cô mới lần đầu công khai có con ruột tên Wendy Phạm, sinh năm 1992 và làm y tá tại Mỹ. Song, đến khi Phi Nhung qua đời vì Covid-19 vào cuối tháng 9/2021, việc Wendy Phạm đã âm thầm kết hôn và có 2 con mới được bật mí.

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