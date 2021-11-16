Sau lùm xùm nợ nần của chồng cũ, Kim Thư chi hẳn chục triệu để làm một điều ý nghĩa

Hậu trường 16/11/2021 22:06

Trên trang cá nhân, Kim Thư vừa có bài đăng trên trang cá nhân thông báo vừa chi tiền túi 10 triệu để làm một điều vô cùng ý nghĩa.

Vừa qua, vợ cũ Phước Sang đăng đàn kêu cứu vì bị chủ nợ của chồng liên tục tấn công khiến ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như công việc. Tiếp đó, Kim Thư đã đến cơ quan chức năng để trình báo sự việc nhà hàng của mình bị kẻ lạ mặt tạt mắm tôm bởi cô nghi ngờ phía chủ nợ của chồng cũ giở trò.

Dù đã tuyên bố cả hai ly dị nhiều năm và không còn liên lạc, nhưng nữ diễn viên vẫn thường xuyên bị chủ nợ của chồng cũ kiếm chuyện và làm phiền.

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Cô ủng hộ vào quỹ mua máy SpO2 cho bà con miền Tây - Ảnh: FBNV

Giữa lúc dư luận đang xôn xao về ồn ào nợ nần của Phước Sang, Kim Thư vừa có bài đăng trên trang cá nhân thông báo chi tiền túi 10 triệu để ủng hộ vào quỹ mua máy SpO2 cho bà con miền Tây. Nữ diễn viên bày tỏ: "Kim Thư thành thật xin lỗi vì đã cập nhật thông tin lần này trễ. Và cho phép Thư khép lại chương trình hỗ trợ bà con khó khăn mùa dịch bịnh Covid 19". 

Hành động của nữ diễn viên đã nhận được nhiều tán thưởng từ người hâm mộ. Trước đó, Kim Thư còn có nhiều hoạt động hỗ trợ chống dịch, chung tay thực hiện các hoạt động thiện nguyện với mong muốn dịch sớm được dập tắt, cuộc sống người dân trở lại bình thường.

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Kim Thư hiện là bà chủ của một nhà hàng lớn tại TP.HCM - Ảnh: Internet

Từ một ngôi sao màn ảnh, Kim Thư hiện đã rút khỏi làng giải trí Việt và lao vào mưu sinh bằng công việc tay chân, không nề hà vất vả như bán xôi, mở quán cơm, bưng bê phục vụ... Hiện tại, cô đang là bà chủ của một nhà hàng lớn tại TP.HCM.

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Từ khóa:   vợ cũ Phước Sang Sao Việt Kim Thư

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