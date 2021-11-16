Chồng vắng nhà cả tháng, Đoan Trang sốc, khóc đúng một ngày nơi 'đất khách, quê người'

Mới đây, ca sĩ Đoan Trang đã chia sẻ những kinh nghiệm khi sang nước ngoài định cư theo chồng.

Trên kênh Youtube Á hậu Hoàng Oanh, ca sĩ Đoan Trang cho biết "tổ ấm nhỏ" của mình đã sang Singapore khoảng 5 tháng nay. May mắn là nữ ca sĩ đã bắt nhịp với cuộc sống rất nhanh và luôn giữ tinh thần tươi vui khiến nhiều người ngưỡng mộ. Chia sẻ kinh nghiệm sống ở nước ngoài, Đoan Trang bày tỏ: "Hành trang tôi mang theo khi đi nước ngoài là tinh thần, tôi xác định đây là một quyết định mình phải làm cho đàng hoàng. Qua tới Singapore, ra khỏi khu cách ly, tôi rất may mắn là gặp được những người bạn đưa mình đi chợ. Tôi cảm thấy mình có nhiều năng lượng và tình yêu cuộc sống rất lớn, tôi có thể yêu tất cả mọi thứ xung quanh mình".

Gia đình Đoan Trang hiện đang định cư tại Singapore - Ảnh: Internet Trước khi sang định cư tại Singapore, cô nghe phong thanh rằng cộng đồng người Việt Nam rất phức tạp. Nhưng nữ ca sĩ cho rằng cộng đồng nước nào cũng phức tạp, nên bản thân mình phải mở lòng để quen biết và chắt lọc những mối quan hệ. Dù giữ tinh thần lạc quan nhưng cô cũng không tránh khỏi những khó khăn tại nơi đây, cô tâm sự: "Khó khăn đầy rẫy và lúc nào cũng có, ví dụ như không có cô Phương - vú của bé Sol, cánh tay phải của tôi. Cô Phương chưa sang được nên không có ai giúp đỡ, bầu bạn với tôi. Không có ba mẹ, cô Phương nhưng tôi hiểu là mình phải tự lập".

Tổ ấm hạnh phúc của 'Thỏi socola biết hát' - Ảnh: Internet Tại nơi "đất khách quê người", những lần chồng đi công tác xa, cô chia sẻ: "Ngày chồng tôi bảo đi công tác 1 tháng, tôi buồn và sốc vì mới qua mà không được ở gần chồng. Nhưng tôi chỉ khóc đúng 1 ngày, hôm sau phải lấy lại tinh thần và lên kế hoạch cho mọi việc. Song, cô nàng cũng bày tỏ: "Được cái chồng tôi rất tinh tế, chuẩn bị kế hoạch cho vợ phải làm gì ở đây. Tôi cũng có những người bạn sẻ chia cùng mình rất nhiều điều trong cuộc sống". Tổ ấm nhỏ của Đoan Trang - Ảnh: Internet Hiện tại, cuộc sống hôn nhân của Đoan Trang khiến nhiều người ngưỡng mộ, song việc khác biệt về văn hóa cũng khiến vợ chồng cô không ít lần xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, trong những lần tranh cãi đó, chính tình yêu và sự trân trọng cả hai dành cho nhau đã giúp họ vượt qua được.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-vang-nha-ca-thang-doan-trang-soc-khoc-dung-mot-ngay-noi-dat-khach-que-nguoi-436749.html