Dàn sao Việt viếng lễ chung thất của Phi Nhung: Ngọc Sơn rơi nước mắt, Trường Giang, Vy Oanh lặng người

Hậu trường 15/11/2021 16:08

Vào sáng ngày 15/11, nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã tới thăm viếng cố ca sĩ Phi Nhung. Ai nấy cũng đều không kìm được nước mắt, nghẹn ngào thắp nén nhang tưởng nhớ người đã khuất.

Vào sáng ngày 15/11, lễ chung thất cố ca sĩ Phi Nhung đã diễn ra tại Chùa Pháp Vân (quận Tân Phú, TP.HCM). Buổi lễ có sự góp mặt nhiều sao Việt như Ngọc Giàu, Phước Sang, Ngọc Sơn, Trường Giang, Vy Oanh, Phương Mỹ Chi, Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu, Trang Trần,... Tuy nhiên, để đảm bảo an ninh và kiểm soát tình hình dịch bệnh, ban tổ chức hạn chế để người lạ tham dự mà chỉ đón tiếp những khách đã đăng ký đến viếng Phi Nhung từ trước. Đồng thời, các nghi lễ tưởng nhớ cố ca sĩ cũng được tổ chức rất long trọng và giữ gìn tôn nghiêm.

Buổi lễ cúng của cố ca sĩ Phi Nhung còn có sư cô Thích Nữ Minh Viên - trụ trì chùa Pháp Lạc, ngôi chùa nơi các con nuôi cố nghệ sĩ đang ở. Nhiều năm qua, sư cô là người cùng Phi Nhung nuôi dưỡng, dạy dỗ 23 trẻ mồ côi tại chùa.

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Lễ cúng 49 ngày của cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet
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ca sĩ Ngọc Sơn rơm rớm nước mắt trước di ảnh của nữ ca sĩ - Ảnh: Internet
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Trường Giang cũng tới thắp nén nhanh cho cố ca sĩ - Ảnh: chụp màn hình

Là một trong những nghệ sĩ trẻ có mặt trong buổi lễ, Phương Mỹ Chi đã thể hiện ca khúc Liên Hoa như một lời tiễn biệt gửi đến cố nghệ sĩ. Cô cho biết: "Con muốn hát bài hát này vì cô Phi Nhung như một đoá hoa sen, lúc nào cô cũng tinh khiết, từ bi và toả hương cho đời". Đối với Phương Mỹ Chi, cố ca sĩ trong lòng cô như một đóa hoa.

 

co ca si phi nhung 4Dàn sao Việt viếng lễ chung thất của Phi Nhung: Ngọc Sơn rơi nước mắt, Trường Giang, Vy Oanh lặng người - Ảnh 5
Phương Mỹ Chi đã thể hiện ca khúc Liên Hoa - Ảnh: chụp màn hình

 

Ngoài ra, hai ai ca sĩ Vy Oanh và "ngọc nữ bolero" Tố My cũng cất cao tiếng hát để gửi tặng đến đàn chị Phi Nhung ở phương xa. Với Tố My, cô thể hiện ca khúc Bậu Về Nơi Đâu. Đây cũng chính là ca khúc từng được nữ ca sĩ song ca cùng Phi Nhung trên một số sân khấu. Khi chia sẻ về những kỷ niệm, Tố My không giấu được sự xúc động. 

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Tố My cũng cất cao tiếng hát để gửi tặng đến đàn chị đang ở phương xa - Ảnh: chụp màn hình
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Vy Oanh gửi đến đàn chị ca khúc Còn Tuổi Nào Cho Em - Ảnh: chụp màn hình

Về phía nữ ca sĩ Vy Oanh, cô cũng dành thời gian của mình để có mặt trong buổi lễ cúng 49 ngày đàn chị. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng thể hiện ca khúc Còn Tuổi Nào Cho Em. Dù thừa nhận lâu rồi không hát, nhưng những lời ca tiếng hát của cô vẫn chạm đến cảm xúc người nghe. 

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Vào sáng ngày 15/11, nhiều sao Việt đã đến thăm viếng và không khỏi xúc động khi đứng trước di ảnh của cố ca sĩ Phi Nhung.

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Từ khóa:   cố ca sĩ Phi Nhung lễ chung thất Phi Nhung Sao Việt

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