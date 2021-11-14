Vy Oanh khoe biệt thự sang trọng như cung điện, nhưng lại bị dân tình 'bóc mẽ' mượn nhà 'sống ảo'?

Hiện tại, dân tình vẫn đang bàn tán sôi nổi về nghi vấn Vy Oanh mượn nhà sống ảo.
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Vy Oanh đã đăng tải những hình ảnh được chụp bên trong căn biệt thự của gia đình mình. Nữ ca sĩ chụp ảnh ở bể bơi trong nhà và phòng thờ cực rộng, tất cả nội thất đều được thiết kế theo phong cách cổ điển, xa hoa. Chỉ nhìn một vài góc thôi cũng có thể hình dung được tổng diện tích căn biệt thự chắc chắn không hề nhỏ.
Nữ ca sĩ chia sẻ: "Nhớ không khí lành lạnh kiểu mùa đông quá, mong năm nay hết dịch mẹ cho mấy cục cưng bay về nhà khác ăn tết đổi gió nha, cho tha hồ chạy mỏi chân rượt nhau nhé". Theo những hình ảnh mànữ ca sĩ chia sẻ, căn biệt thự này có diện tích rộng lớn đến mức các con của cô có thể thoải mái chạy giỡn với nhau ngay trong nhà.
Tuy nhiên, rất nhanh sau đó trên mạng xã hội lại xuất hiện những bài đăng "bóc phốt" Vy Oanh sống ảo. Đồng thời, tài khoản đó còn "tố" nữ ca sĩ đang chôm ảnh trụ sở công ty xây dựng nơi người này làm việc.
Theo những người này, căn phòng khách rộng thênh thang với thiết kế sang chảnh, nội thất sành điệu mà Vy Oanh vừa khoe thực ra là của 1 công ty có địa chỉ ở Hải Phòng Hiện tại, Vy Oanh vẫn chưa lên tiếng về sự việc này.