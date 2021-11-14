Bị dè bỉu ở ngôi nhà nghìn tỷ mà xấu, Vy Oanh đáp trả cực khéo léo khiến ai nấy 'cứng họng'

Hậu trường 14/11/2021 12:28

Trước những lời chê bai, nữ ca sĩ Vy Oanh không chịu để yên và ngay lập tức có động thái đáp trả ngắn gọn và đầy ẩn ý.

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Vy Oanh đã đăng tải những hình ảnh được chụp bên trong căn biệt thự của gia đình mình. Nữ ca sĩ chụp ảnh ở bể bơi trong nhà và phòng thờ cực rộng, tất cả nội thất đều được thiết kế theo phong cách cổ điển, sang trọng và xa hoa. 

Không những chia sẻ những hình ảnh được chụp trong căn biệt thự khang trang của mình, cô còn bày tỏ: "Nhớ không khí lành lạnh kiểu mùa đông quá, mong năm nay hết dịch mẹ cho mấy cục cưng bay về nhà khác ăn tết đổi gió nha, cho tha hồ chạy mỏi chân rượt nhau nhé".

nu ca si vu oanhBị dè bỉu ở ngôi nhà nghìn tỷ mà xấu, Vy Oanh đáp trả cực khéo léo khiến ai nấy 'cứng họng' - Ảnh 2Bị dè bỉu ở ngôi nhà nghìn tỷ mà xấu, Vy Oanh đáp trả cực khéo léo khiến ai nấy 'cứng họng' - Ảnh 3
Ngôi nhà sang trọng cùng nội thất trong căn phòng khá sang trọng và xa hoa - Ảnh: FBNV

Sau khi đăng tải bài viết, nữ ca sĩ đã nhận được nhiều sự chú ý, không ít người dành lời khen cho ngôi nhà của vợ chồng cô. Song, có những cư dân mạng không vừa lòng và có những bình luận vô cùng kém duyên để chê bai ngôi nhà của cô nàng. 

Dưới phần bình luận, Vy Oanh đáp trả: "Sài Gòn chỉ có một mùa nên không được diện áo mùa đông cả nhà nhỉ?". Ai cũng cho rằng nữ ca sĩ ẩn ý rằng ngôi nhà này của cô không nằm ở Sài Gòn mà ở một tỉnh hay thành phố khác. 

 

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Động thái của nữ ca sĩ dưới bài viết của mình - Ảnh: chụp màn hình
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Nữ ca sĩ Vy Oanh không chịu để yên và ngay lập tức có động thái đáp trả - Ảnh: Internet

Dù không nói rõ, nhưng cư dân mạng ngầm hiểu rằng đây là hành động đáp trả của Vy Oanh sau bức ảnh chụp phòng khách gây tranh cãi cách đây ít ngày. 

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