Sau 100 ngày nghệ sĩ Giang Còi qua đời, con gái nghẹn ngào: 'Ba bỏ con, con không được lẽo đẽo theo ba đi làm'

Hậu trường 11/11/2021 11:44

Sau khi bố qua đời, con gái của cố nghệ sĩ Giang Còi vẫn chưa thể nguôi ngoai đi nỗi mất mát lớn này, khiến bao người không khỏi nghẹn ngào và đau lòng.

Vào ngày 11/11 là tròn 100 ngày kể từ khi nghệ sĩ Giang Còi qua đời. Làng giải trí Việt đón nhận tin buồn khi nam nghệ sĩ trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng, sau hơn nửa năm chiến đấu với căn bệnh ung thư hạ họng.

Trên trang cá nhân, con gái của cô nghệ sĩ - Ngọc Anh đã đăng tải dòng trạng thái nhớ về bố trong 100 ngày mất. Cô tâm sự: "Thời gian trôi nhanh quá phải không ba? Ba bỏ con, con không được lẽo đẽo theo ba đi làm, người dạy con những mẹo vặt hay như trước kia đâu rồi? Con biết là ba cũng nhớ con lắm mà". Ngoài ra, nhiều ngườiđã gửi lời động viên cô con gái út của Giang Còi mạnh mẽ vượt qua đau thương này.

nghe si giang coi
Nghệ sĩ Giang Còi và con gái út - Ảnh: FBNV

Khi nói về cuộc đời của nam nghệ sĩ, anh bao năm qua đều trong cảnh "gà trống nuôi con". Trong khoảng thời gian nam nghệ sĩ trên giường bệnh, con gái chính là người luôn túc trực và chăm sóc cho bố. Cô nghẹn ngào: "Ba bảo với em, có bệnh thì chữa thôi. Thế nên em cũng tự nhủ rằng giờ mình h.oảng sợ, lo lắng thì người bệnh còn ốm thêm. Nên em cũng vẫn cứ vui vẻ. Em thương ba lắm, thương đến thắt lòng".

nghe si giang coi 1
Con gái Ngọc Anh đã đăng tải dòng trạng thái nhớ về bố trong 100 ngày mất - Ảnh: FBNV
nghe si giang coi 2
Nam nghệ sĩ bao năm qua đều trong cảnh 'gà trống nuôi con' - Ảnh: FBNV

Trong di chúc để lại, nghệ sĩ Giang Còi muốn mình được chôn cất cùng cây đàn guitar, điếu xì gà, ca khúc ông yêu thích và tràng pháo tay của những người yêu mến vang lên thay lời đưa tiễn.

Trước nỗi mất mát này, nhiều đồng nghiệp, khán giả không khỏi xót xa cho đời người nghệ sĩ một lòng dành tình yêu cho nghệ thuật và cống hiến hết mình để đem lại tiếng cười cho khán giả.

Bị 'bóc phốt' thành tích của ông xã, Vy Oanh tung bằng chứng 'thép' thuyết phục khiến ai nấy 'cứng họng'

Bị 'bóc phốt' thành tích của ông xã, Vy Oanh tung bằng chứng 'thép' thuyết phục khiến ai nấy 'cứng họng'

Chưa hết ồn ào này đã tới lùm xùm khác, Vy Oanh lại bị cư dân mạng tố "nhận vơ" khi khoe ông xã doanh nhân là người đầu tiên trên thế giới dẫn nước biển nuôi tôm.

Xem thêm
Từ khóa:   nghệ sĩ Giang Còi sao Việt con gái Giang Còi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 3 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 4 giờ 29 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 4 giờ 59 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 5 giờ 29 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 6 giờ 29 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 7 giờ 29 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 8 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?