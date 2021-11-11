Sau khi bố qua đời, con gái của cố nghệ sĩ Giang Còi vẫn chưa thể nguôi ngoai đi nỗi mất mát lớn này, khiến bao người không khỏi nghẹn ngào và đau lòng.

Vào ngày 11/11 là tròn 100 ngày kể từ khi nghệ sĩ Giang Còi qua đời. Làng giải trí Việt đón nhận tin buồn khi nam nghệ sĩ trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng, sau hơn nửa năm chiến đấu với căn bệnh ung thư hạ họng.

Trên trang cá nhân, con gái của cô nghệ sĩ - Ngọc Anh đã đăng tải dòng trạng thái nhớ về bố trong 100 ngày mất. Cô tâm sự: "Thời gian trôi nhanh quá phải không ba? Ba bỏ con, con không được lẽo đẽo theo ba đi làm, người dạy con những mẹo vặt hay như trước kia đâu rồi? Con biết là ba cũng nhớ con lắm mà". Ngoài ra, nhiều ngườiđã gửi lời động viên cô con gái út của Giang Còi mạnh mẽ vượt qua đau thương này.

Nghệ sĩ Giang Còi và con gái út - Ảnh: FBNV

Khi nói về cuộc đời của nam nghệ sĩ, anh bao năm qua đều trong cảnh "gà trống nuôi con". Trong khoảng thời gian nam nghệ sĩ trên giường bệnh, con gái chính là người luôn túc trực và chăm sóc cho bố. Cô nghẹn ngào: "Ba bảo với em, có bệnh thì chữa thôi. Thế nên em cũng tự nhủ rằng giờ mình h.oảng sợ, lo lắng thì người bệnh còn ốm thêm. Nên em cũng vẫn cứ vui vẻ. Em thương ba lắm, thương đến thắt lòng".

Con gái Ngọc Anh đã đăng tải dòng trạng thái nhớ về bố trong 100 ngày mất - Ảnh: FBNV

Nam nghệ sĩ bao năm qua đều trong cảnh 'gà trống nuôi con' - Ảnh: FBNV

Trong di chúc để lại, nghệ sĩ Giang Còi muốn mình được chôn cất cùng cây đàn guitar, điếu xì gà, ca khúc ông yêu thích và tràng pháo tay của những người yêu mến vang lên thay lời đưa tiễn.

Trước nỗi mất mát này, nhiều đồng nghiệp, khán giả không khỏi xót xa cho đời người nghệ sĩ một lòng dành tình yêu cho nghệ thuật và cống hiến hết mình để đem lại tiếng cười cho khán giả.

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