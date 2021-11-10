Bị 'bóc phốt' thành tích của ông xã, Vy Oanh tung bằng chứng 'thép' thuyết phục khiến ai nấy 'cứng họng'

Chưa hết ồn ào này đã tới lùm xùm khác, Vy Oanh lại bị cư dân mạng tố "nhận vơ" khi khoe ông xã doanh nhân là người đầu tiên trên thế giới dẫn nước biển nuôi tôm.

Vào tháng 6, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Vy Oanh đã chia sẻ rằng ông xã là người đầu tiên trên thế giới hoàn thành công trình dẫn nước biển nuôi tôm. Điều này khiến nhiều người dành nhiều lời chúc và khen ngợi hành động của vợ chồng nữ ca sĩ.

Tuy nhiên, vào ngày 9/11, một số cư dân mạng đã tìm kiếm từ khóa về công trình này và kết quả ra một bài trên báo Nghệ An viết về một nông dân tên Hoàng Xuân Tin ở xã Quỳnh Bảng (Quỳnh Lưu) đã có sáng kiến dẫn nước biển về nuôi tôm từ năm 2011.

Ca sĩ Vy Oanh cho biết rằng mọi người đã hiểu lầm ý cô - Ảnh: Internet Vy Oanh từng chia sẻ rằng ông xã là người đầu tiên trên thế giới hoàn thành công trình dẫn nước biển nuôi tôm - Ảnh: chụp màn hình

Từ loạt bằng chứng "bóc mẽ", nhiều cư dân mạng cho rằng Vy Oanh đã "chém gió", nói dối khi khoe chồng là người đầu tiên trên thế giới hoàn thành công trình này. Thậm chí, có người còn chú ý tới việc ngay cả tên công trình này Vy Oanh cũng viết sai, đáng nhẽ là HDPE thì nữ ca sĩ lại để thành HPDE.

Vy Oanh và chồng - Ảnh: Internet

Trước lùm xùm không hay về mình, trao đổi với Pháp luật và bạn đọc, nữ ca sĩ cho biết rằng mọi người đã hiểu lầm ý cô. Cô chia sẻ: "Thực tế, công trình ông xã cô làm là ống nhựa HDPE 1.800 dẫn nước biển vào trại nuôi tôm dài khoảng 5km. Ống nhựa này đường kính 1,6m khác với công nghệ dành cho đường ống nhỏ đơn giản. Công trình này cần vốn đầu tư rất lớn và công nghệ tiên tiến mới có thể làm được".

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