Bị 'bóc phốt' thành tích của ông xã, Vy Oanh tung bằng chứng 'thép' thuyết phục khiến ai nấy 'cứng họng'

Hậu trường 10/11/2021 10:01

Chưa hết ồn ào này đã tới lùm xùm khác, Vy Oanh lại bị cư dân mạng tố "nhận vơ" khi khoe ông xã doanh nhân là người đầu tiên trên thế giới dẫn nước biển nuôi tôm.

Vào tháng 6, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Vy Oanh đã chia sẻ rằng ông xã là người đầu tiên trên thế giới hoàn thành công trình dẫn nước biển nuôi tôm. Điều này khiến nhiều người dành nhiều lời chúc và khen ngợi hành động của vợ chồng nữ ca sĩ.

Tuy nhiên, vào ngày 9/11, một số cư dân mạng đã tìm kiếm từ khóa về công trình này và kết quả ra một bài trên báo Nghệ An viết về một nông dân tên Hoàng Xuân Tin ở xã Quỳnh Bảng (Quỳnh Lưu) đã có sáng kiến dẫn nước biển về nuôi tôm từ năm 2011.

nu ca si vy oanh
Ca sĩ Vy Oanh cho biết rằng mọi người đã hiểu lầm ý cô - Ảnh: Internet
nu ca si vy oanh 1
Vy Oanh từng chia sẻ rằng ông xã là người đầu tiên trên thế giới hoàn thành công trình dẫn nước biển nuôi tôm - Ảnh: chụp màn hình

Từ loạt bằng chứng "bóc mẽ", nhiều cư dân mạng cho rằng Vy Oanh đã "chém gió", nói dối khi khoe chồng là người đầu tiên trên thế giới hoàn thành công trình này. Thậm chí, có người còn chú ý tới việc ngay cả tên công trình này Vy Oanh cũng viết sai, đáng nhẽ là HDPE thì nữ ca sĩ lại để thành HPDE.

nu ca si vy oanh 3
Vy Oanh và chồng - Ảnh: Internet

Trước lùm xùm không hay về mình, trao đổi với Pháp luật và bạn đọc, nữ ca sĩ cho biết rằng mọi người đã hiểu lầm ý cô. Cô chia sẻ: "Thực tế, công trình ông xã cô làm là ống nhựa HDPE 1.800 dẫn nước biển vào trại nuôi tôm dài khoảng 5km. Ống nhựa này đường kính 1,6m khác với công nghệ dành cho đường ống nhỏ đơn giản. Công trình này cần vốn đầu tư rất lớn và công nghệ tiên tiến mới có thể làm được".

Thuý Nga 'tiếp sức' cho Wendy thực hiện các công việc thiện nguyện còn dang dở theo di nguyện của cố ca sĩ Phi Nhung

Thuý Nga 'tiếp sức' cho Wendy thực hiện các công việc thiện nguyện còn dang dở theo di nguyện của cố ca sĩ Phi Nhung

Thúy Nga gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng đã quyên góp ủng hộ ca sĩ Phi Nhung.

Xem thêm
Từ khóa:   nữ ca sĩ Vy Oanh chồng Vy Oanh Sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 4 giờ 22 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 4 giờ 52 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 5 giờ 22 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 6 giờ 22 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 7 giờ 22 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 8 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?