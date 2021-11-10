Bị đồn chia tay chồng trẻ kém 8 tuổi, Lâm Khánh Chi liền lên tiếng làm rõ

Chỉ với một câu nói, nhiều người cho rằng, Lâm Khánh Chi và ông xã Phi Hùng đang có trục trặc hôn nhân.

Tối muộn 9/11, Lâm Khánh Chi bị đồn chia tay chồng trẻ gây xôn xao mạng xã hội. Nguyên nhân bắt nguồn từ dòng trạng thái vu vơ của nữ ca sĩ đăng tải vào chiều cùng ngày: "Ngày mình yêu nhau anh nói ước mơ trầu cau. Nhưng đâu có ngờ tình mình 2 đứa 2 nơi".

Để tránh người hâm mộ hiểu nhầm, khi lên sóng livestream ngay sau đó ít giờ, Lâm Khánh Chi liền nói rõ. Theo lời Lâm Khánh Chi, ông xã cô về quê để chuẩn bị dự án kinh doanh mới nên cả hai tạm thời xa nhau một thời gian chứ không hề có chuyện chia tay.

"Anh Hùng về quê rồi, Khánh Chi bây giờ đang quen cuộc sống một mình. Ảnh về quê có việc, tại sắp tới kinh doanh ở dưới quê, kinh doanh bất động sản. Cho nên bây giờ 2 vợ chồng mỗi người làm một nơi. Khi nào rảnh ảnh sẽ lên thăm Khánh Chi", giọng ca U40 cho biết.

Nữ ca sĩ liền lên tiếng làm rõ tin đồn.

Phát ngôn của Lâm Khánh Chi khiến fan yên tâm phần nào, khi tình cảm giữa cô và ông xã vẫn ổn. Trước đó, vào ngày 7/11, Lâm Khánh Chi đăng status úp mở về chuyện gì đó khiến dân tình vừa "hóng" vừa bàn tán xôn xao vì không hiểu sắp có chuyện gì xảy ra. Nữ ca sĩ tức giận viết: "Tao điều tra ra ai chơi tao thì mày cũng tới số với tao. Nhớ đó".

Chia sẻ kèm dòng trạng thái, Lâm Khánh Chi cho biết cô cảm thấy giận dữ khi chia sẻ vấn đề này. Thái độ này của nữ ca sĩ khiến nhiều người tò mò không hiểu đang có chuyện gì xảy ra với người đẹp.

Tổ ấm hạnh phúc của Lâm Khánh Chi.

Lâm Khánh Chi và ông xã Phi Hùng có 4 năm gắn bó bên nhau. Phi Hùng, chồng Lâm Khánh Chi kém cô 8 tuổi. Cặp đôi làm đám cưới vào tháng 1/2018. Một năm sau, cả hai đón nhóc tỳ đầu lòng. Thường dành cho nhau những lời có cánh nhưng không ít lần vợ chồng Lâm Khánh Chi phải đối mặt với tin đồn như Phi Hùng đến với cô về vật chất.

Ngay sau đó, nữ ca sĩ cũng lên tiếng làm rõ chuyện này. Lâm Khánh Chi khẳng định cả hai đến với nhau vào lúc mình đang gặp khó khăn về kinh tế, thậm chí nợ nần chồng chất. Đó là khi cô vừa chuyển giới xong, lại gặp thất bại trong sự nghiệp vì bỏ tiền làm liveshow rồi trắng tay.

Vợ chồng Lâm Khánh Chi

"Có nhiều người nói anh Hùng đến với Khánh Chi là vì tiền, hôm nay Khánh Chi đính chính không phải vì bênh chồng mà đây là sự thật. Đến ngày hôm nay Khánh Chi vững vàng về kinh tế, tất cả mọi thứ thì mới dám nói câu chuyện này. Nói ra ở đây là để mọi người biết anh Hùng là người như thế nào, một phần là để mọi người hiểu rằng người chuyển giới có tình yêu thật sự", nữ ca sĩ bộc bạch.