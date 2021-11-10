Bị đồn chia tay chồng trẻ kém 8 tuổi, Lâm Khánh Chi liền lên tiếng làm rõ

Hậu trường 10/11/2021 08:07

Nữ ca sĩ đáp trả tin đồn thất thiệt liên quan đến chuyện tình cảm của vợ chồng cô trên mạng xã hội.

Tối muộn 9/11, Lâm Khánh Chi bị đồn chia tay chồng trẻ gây xôn xao mạng xã hội. Nguyên nhân bắt nguồn từ dòng trạng thái vu vơ của nữ ca sĩ đăng tải vào chiều cùng ngày: "Ngày mình yêu nhau anh nói ước mơ trầu cau. Nhưng đâu có ngờ tình mình 2 đứa 2 nơi".

Chỉ với một câu nói, nhiều người cho rằng, Lâm Khánh Chi và ông xã Phi Hùng đang có trục trặc hôn nhân.

Bị đồn chia tay chồng trẻ kém 8 tuổi, Lâm Khánh Chi liền lên tiếng làm rõ - Ảnh 1
Câu nói khiến Lâm Khánh Chi và chồng vướng tin đồn ly hôn. 

 

Để tránh người hâm mộ hiểu nhầm, khi lên sóng livestream ngay sau đó ít giờ, Lâm Khánh Chi liền nói rõ. Theo lời Lâm Khánh Chi, ông xã cô về quê để chuẩn bị dự án kinh doanh mới nên cả hai tạm thời xa nhau một thời gian chứ không hề có chuyện chia tay.

"Anh Hùng về quê rồi, Khánh Chi bây giờ đang quen cuộc sống một mình. Ảnh về quê có việc, tại sắp tới kinh doanh ở dưới quê, kinh doanh bất động sản. Cho nên bây giờ 2 vợ chồng mỗi người làm một nơi. Khi nào rảnh ảnh sẽ lên thăm Khánh Chi", giọng ca U40 cho biết.

Bị đồn chia tay chồng trẻ kém 8 tuổi, Lâm Khánh Chi liền lên tiếng làm rõ - Ảnh 2
Nữ ca sĩ liền lên tiếng làm rõ tin đồn. 

 

Phát ngôn của Lâm Khánh Chi khiến fan yên tâm phần nào, khi tình cảm giữa cô và ông xã vẫn ổn. Trước đó, vào ngày 7/11, Lâm Khánh Chi đăng status úp mở về chuyện gì đó khiến dân tình vừa "hóng" vừa bàn tán xôn xao vì không hiểu sắp có chuyện gì xảy ra. Nữ ca sĩ tức giận viết:  "Tao điều tra ra ai chơi tao thì mày cũng tới số với tao. Nhớ đó". 

Chia sẻ kèm dòng trạng thái, Lâm Khánh Chi cho biết cô cảm thấy giận dữ khi chia sẻ vấn đề này. Thái độ này của nữ ca sĩ khiến nhiều người tò mò không hiểu đang có chuyện gì xảy ra với người đẹp.

Bị đồn chia tay chồng trẻ kém 8 tuổi, Lâm Khánh Chi liền lên tiếng làm rõ - Ảnh 3
Tổ ấm hạnh phúc của Lâm Khánh Chi. 

 

Lâm Khánh Chi và ông xã Phi Hùng có 4 năm gắn bó bên nhau. Phi Hùng, chồng Lâm Khánh Chi kém cô 8 tuổi. Cặp đôi làm đám cưới vào tháng 1/2018. Một năm sau, cả hai đón nhóc tỳ đầu lòng. Thường dành cho nhau những lời có cánh nhưng không ít lần vợ chồng Lâm Khánh Chi phải đối mặt với tin đồn như Phi Hùng đến với cô về vật chất. 

Ngay sau đó, nữ ca sĩ cũng lên tiếng làm rõ chuyện này. Lâm Khánh Chi  khẳng định cả hai đến với nhau vào lúc mình đang gặp khó khăn về kinh tế, thậm chí nợ nần chồng chất. Đó là khi cô vừa chuyển giới xong, lại gặp thất bại trong sự nghiệp vì bỏ tiền làm liveshow rồi trắng tay. 

Bị đồn chia tay chồng trẻ kém 8 tuổi, Lâm Khánh Chi liền lên tiếng làm rõ - Ảnh 4
Vợ chồng Lâm Khánh Chi

 

"Có nhiều người nói anh Hùng đến với Khánh Chi là vì tiền, hôm nay Khánh Chi đính chính không phải vì bênh chồng mà đây là sự thật. Đến ngày hôm nay Khánh Chi vững vàng về kinh tế, tất cả mọi thứ thì mới dám nói câu chuyện này. Nói ra ở đây là để mọi người biết anh Hùng là người như thế nào, một phần là để mọi người hiểu rằng người chuyển giới có tình yêu thật sự", nữ ca sĩ bộc bạch.

Gọi Ngô Kiến Huy là 'con bé', Tiến Luật bị cư dân mạng bắt bẻ

Gọi Ngô Kiến Huy là 'con bé', Tiến Luật bị cư dân mạng bắt bẻ

Đáp lại đàn anh, Ngô Kiến Huy cũng gọi ông xã diễn viên hài Thu Trang là "tỷ" khiến dân mạng được phen bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   lâm khánh chi bị đồn chia tay lâm khánh chi và chồng lâm khánh chi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 4 giờ 22 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 4 giờ 52 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 5 giờ 22 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 6 giờ 22 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 7 giờ 22 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 8 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?