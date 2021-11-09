Quỳnh Nga diện váy đỏ khoe vòng 1 'căng tràn bờ đê', Việt Anh liền nhảy vào thả thính

Đăng kèm bức ảnh, nữ diễn viên 8X viết: "Trong cuộc sống, nơi nào có một người chiến thắng, nơi đó có một người thua cuộc. Nhưng người biết hi sinh vì người khác luôn luôn là người chiến thắng".

Như thường lệ, Việt Anh - tình tin đồn nữ diễn viên liền nhảy vào "thả thính". Nam diễn viên hỏi đàn em: "Nói thật đi, lần nào đi chơi em cũng thuê chụp ảnh chuyên nghiệp đi cùng đúng không?".

Đáp lời Việt Anh, Quỳnh Nga trả lời "Người có tâm chụp lúc nào cũng đẹp anh à".

Màn thả thính ngọt ngào của cặp đôi.

Cùng chơi chung nhóm bạn thân, Quỳnh Nga và Việt Anh thường xuyên tương tác với nhau trên mạng xã hội. Cả hai vướng tin đồn hẹn hò từ năm 2020 sau khi hợp tác chung trong phim "Sinh tử". Năm lần bảy lượt vướng nghi vấn yêu đương, cả Việt Anh và Quỳnh Nga đều lên tiếng phủ nhận và khẳng định xem nhau là bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.

Cuối tháng 6/2021, Quỳnh Nga từng nói về tin đồn tình cảm với Việt Anh, cho rằng cả 2 đang độc thân nên việc đến với nhau là điều có thể xảy ra. Nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi hiện tại độc thân. Như vậy cũng là câu trả lời cho mối quan hệ của tôi và anh Việt Anh rồi đấy. Nếu tương lai chúng tôi có yêu nhau thật thì đúng là bình thường mà. Nhưng đó vẫn chỉ là chuyện tương lai. Còn hiện tại, cứ để tự nhiên, nhiều khi mọi người chú ý quá khiến chúng tôi gặp nhau, đi chơi cùng nhóm bạn cũng thấy ngại".

Cả hai chơi chung nhóm bạn thân và thường xuyên gặp gỡ.

Trong bài phỏng vấn cuối năm 2020, Việt Anh cũng khẳng định không yêu Quỳnh Nga: "Sau hơn 1 năm tôi ly hôn, cả 2 vẫn là bạn. Như vậy là đủ hiểu Nga có phải người thứ 3 hay không. Tôi nghĩ sau này, nếu tôi và Nga có đến với nhau, đó cũng là chuyện bình thường. Chúng tôi đều độc thân, không còn ràng buộc về pháp luật với người cũ. Tất nhiên, đó là tôi giả định trong tương lai. Hiện tại, tôi không yêu Quỳnh Nga".