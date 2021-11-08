Hậu ồn ào hẹn hò chồng cũ Lệ Quyên, Cẩm Đan khoe ảnh gợi cảm "cháy khét lẹt" MXH

Hậu trường 08/11/2021 22:24

Chân dài An Giang khoe loạt ảnh sexy "sương sương" thu hút sự chú ý.

Cách đây ít giờ, Cẩm Đan - người đẹp thi Hoa hậu Việt Nam 2020 tung bộ ảnh diện nội y, khoe đường cong "gập ghềnh" thu hút sự chú ý. "Um sùm lên", "La làng lên", "La lối lên", "Cháy quá bà ơi", là những bình luận của cư dân mạng dưới loạt ảnh. 

Hậu ồn ào hẹn hò chồng cũ Lệ Quyên, Cẩm Đan khoe ảnh gợi cảm 'cháy khét lẹt' MXH - Ảnh 1

Cẩm Đan khoe ảnh diện nội y "sương sương" cực nóng bỏng. 

Hậu ồn ào hẹn hò chồng cũ Lệ Quyên, Cẩm Đan khoe ảnh gợi cảm 'cháy khét lẹt' MXH - Ảnh 2

Hậu ồn ào hẹn hò chồng cũ Lệ Quyên, Cẩm Đan khoe ảnh gợi cảm 'cháy khét lẹt' MXH - Ảnh 3

Cứ nóng bỏng, căng mọng thế này thì Cẩm Đan sắp gia nhập hội chị em sexy nhất showbiz Việt rồi. 

Cẩm Đan sinh năm 2002, quê quán An Giang. Cô được biết đến khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, để lại nhiều tiếc nuối khi lọt top 15 chung cuộc.  

Đang được yêu thích, chân dài bỗng gặp thị phi khi vướng tin đồn hẹn hò chồng cũ Lệ Quyên - doanh nhân Đức Huy. Nghi vấn rộ lên vào đầu năm 2021, khiến một bộ phận người hâm mộ quay lưng với Cẩm Đan, cho rằng cô dựa dẫm "đại gia già" để nổi tiếng.  

Hậu ồn ào hẹn hò chồng cũ Lệ Quyên, Cẩm Đan khoe ảnh gợi cảm 'cháy khét lẹt' MXH - Ảnh 4

Chân dài 10X được khen ngày càng gợi cảm.

Mặc dù lộ nhiều hình ảnh tình tứ, song Cẩm Đan phủ nhận hẹn hò chồng cũ Lệ Quyên. Cô cho biết cả hai chỉ là anh em tốt, chuyện tương lai chưa xác định, cũng bác tin đồn "ham vật chất". 

Tuy nhiên, vào giữa tháng 8 vừa qua, tin đồn doanh nhân Đức Huy và người đẹp Cẩm Đan chia tay rộ trên mạng xã hội. Các "thánh soi" phát hiện chồng cũ Lệ Quyên đã hủy theo dõi người đẹp kém 27 tuổi trên Instagram.  

Hậu ồn ào hẹn hò chồng cũ Lệ Quyên, Cẩm Đan khoe ảnh gợi cảm 'cháy khét lẹt' MXH - Ảnh 5

Cẩm Đan và doanh nhân Đức Huy - chồng cũ Lệ Quyên từng vướng tin đồn hẹn hò. 

Nghi vấn chia tay thêm cơ sở khi Cẩm Đan gần đây ẩn ý độc thân. "Định không yêu ai, ai ngờ không ai yêu luôn" , cô viết. Hay trước câu hỏi của dân mạng "Chị Đan có bồ chưa ạ?" , chân dài đáp: "Chị còn nguyên chế độ độc thân. Đừng tin vào những lời ong bướm ở những thứ em đọc nữa. Tin chị đi".  

Trong khi đó, đại gia Đức Huy bị soi chi tiết đã "unfollow" Cẩm Đan thẳng tay, nhưng anh vẫn giữ nguyên những tấm ảnh tình tứ với cô trên Instagram, thay vì xóa sạch cho khỏi liên quan.  

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