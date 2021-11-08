Bức ảnh đậm mùi tiền hot nhất trong ngày: Cường Đô la hội ngộ Matt Liu và một CEO trẻ

Cuộc hội ngộ của Cường Đô la, Matt Liu - bạn trai Hoa hậu Hương Giang và Tống Đông Khuê gây xôn xao mạng xã hội.
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Ngày 8/11. Matt Liu - bạn trai Hoa hậu Hương Giang khiến MXH xôn xao với bức ảnh đậm mùi tiền khi có cuộc gặp gỡ với doanh nhân Cường Đô La và Tống Đông Khuê.
Trong ảnh, ba người đàn ông đại gia tạo dáng bên những siêu xe bạc tỷ gây chú ý. "Những người anh em", doanh nhân Singapore viết kèm.
Không chỉ là doanh nhân nổi tiếng, cả ba còn có chung sở thích siêu xe và đánh golf. Thời gian gần đây, CEO Singpaore có nhiều cơ hội gặp gỡ chồng Đàm Thu Trang ở sân golf. Bạn trai Hoa hậu cũng có mối quan hệ tốt với cậu bạn Tống Đông Khuê.
Matt Liu thường gặp gỡ Cường Đô la ở sân golf.
Anh và Tống Đông Khuê là bạn thân.
Về sở thích siêu xe, Cường Đô la có phần "nhỉnh" hơn hai đàn em. Anh mê chơi siêu xe từ thời còn là thiếu gia phố núi. Sau khi lập gia đình, Cường Đô la vẫn giữ nguyên sở thích này. Thậm chí, anh còn xây dựng một ga ra hoành tráng để làm nơi dừng chân cho những chiếc xế yêu thích của mình như McLaren 720S, Ferrari 488GTB Spider, Porsche 911 Carrera S...
Dàn siêu xe hoành tránh của nhà Cường Đô la.
Bên cạnh chuyện tình với Hoa hậu Hương Giang, Matt Liu cũng được biết đến là doanh nhân trẻ có thú chơi xe.
Tống Đông Khuê cũng không hề kém cạnh.