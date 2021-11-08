Bức ảnh đậm mùi tiền hot nhất trong ngày: Cường Đô la hội ngộ Matt Liu và một CEO trẻ

Ngày 8/11. Matt Liu - bạn trai Hoa hậu Hương Giang khiến MXH xôn xao với bức ảnh đậm mùi tiền khi có cuộc gặp gỡ với doanh nhân Cường Đô La và Tống Đông Khuê.

Trong ảnh, ba người đàn ông đại gia tạo dáng bên những siêu xe bạc tỷ gây chú ý. "Những người anh em", doanh nhân Singapore viết kèm.