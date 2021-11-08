Ngày đẹp trời, Phạm Hương khoe nhẫn kim cương 'to bự' từ mẹ chồng quyền lực

Hậu trường 08/11/2021 16:01

Động thái của nàng hậu cho thấy cô không chỉ có mối quan hệ tốt đẹp với mẹ chồng mà còn được bà hết mực yêu thương, cưng chiều.

Trưa ngày 8/11, Hoa hậu Phạm Hương bất ngờ khoe món quà "to bự" từ mẹ quyền chồng quyến khiến ai nấy cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ. Đăng kèm chiếc nhẫn kim cương màu hồng lấp lánh, nàng hậu viết ngắn gọn: "Món quà của mẹ chồng".

Ngày đẹp trời, Phạm Hương khoe nhẫn kim cương 'to bự' từ mẹ chồng quyền lực - Ảnh 1

Món quà "khủng" từ mẹ chồng Phạm Hương.

Chỉ một hành động, Phạm Hương cho thấy mối quan hệ tốt đẹp với mẹ chồng bí ẩn. Không chỉ được mẹ chồng yêu thương, cô còn được bà cưng chiều hết mực khi bỏ ra số tiền không hề nhỏ mua tặng con dâu món quà đắt giá.

Đây không phải lần đầu Phạm Hương khoe quà từ mẹ chồng. Cách đây không lâu, nàng hậu 9X đăng tải món dưa cải chua nhận được từ mẹ chồng khiến dân tình xôn xao. Vì thèm món dưa cải chua, mẹ chồng Phạm Hương tận tay làm và gửi sang Mỹ cho con dâu.

Ngày đẹp trời, Phạm Hương khoe nhẫn kim cương 'to bự' từ mẹ chồng quyền lực - Ảnh 2

Trước đó, mẹ chồng gửi dưa cải chua cho con dâu. 

Cách đây 2 tháng, nàng hậu lần đầu hé lộ dung mạo mẹ chồng trong dịp sinh nhật của bà khiến người hâm mộ bất ngờ.

Trong ảnh, mẹ chồng Phạm Hương đón tuổi mới bên cháu nội. Chiếc bánh kem ghi số tuổi của bà: 75. Dù đã cao tuổi nhưng mẹ chồng Hoa hậu trông rất thần thái, da dẻ hồng hào khỏe mạnh.

Ngày đẹp trời, Phạm Hương khoe nhẫn kim cương 'to bự' từ mẹ chồng quyền lực - Ảnh 3

Dung mạo mẹ chồng Phạm Hương.

Ngày đẹp trời, Phạm Hương khoe nhẫn kim cương 'to bự' từ mẹ chồng quyền lực - Ảnh 4

Phạm Hương hiện tại có cuộc sống viên mãn hạnh phúc bên chồng và hai con.

Trước khi khoe món quà kim cương từ mẹ chồng, Phạm Hương nhiều lần gây "bão" mạng khi khoe loạt ảnh nhẫn kim cương đủ sắc màu kiểu dáng. Nhiều người cho rằng, cô chuẩn bị gia nhập đường đua kim cương cùng dàn mỹ nhân như Lý Nhã Kỳ, Lệ Quyên, Đoàn Di Băng.,...

Ngày đẹp trời, Phạm Hương khoe nhẫn kim cương 'to bự' từ mẹ chồng quyền lực - Ảnh 5

Ngày đẹp trời, Phạm Hương khoe nhẫn kim cương 'to bự' từ mẹ chồng quyền lực - Ảnh 6

Ngày đẹp trời, Phạm Hương khoe nhẫn kim cương 'to bự' từ mẹ chồng quyền lực - Ảnh 7

Ngày đẹp trời, Phạm Hương khoe nhẫn kim cương 'to bự' từ mẹ chồng quyền lực - Ảnh 8

Những lần khoe kim cương khiến dân tình "xỉu lên xỉu xuống" vì sự sang chảnh của Phạm Hương.

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