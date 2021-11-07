Body hiện tại của Akira Phan - chủ nhân hit 'Mùa đông không lạnh' ra sao sau 2 năm phẫu thuật hút mỡ bụng?

Hậu trường 07/11/2021 22:02

Loạt ảnh mới của nam ca sĩ Akira Phan khiến nhiều người bất ngờ.

Cách đây ít giờ, Akira Phan chia sẻ clip so sánh body của mình và người khác trên trang cá nhân thu hút sự chú ý của dư luận.

Đăng kèm clip, giọng ca "Mùa đông không lạnh" viết: "Chắc phải cố gắng luyện tập vài năm nữa mới có thể được body căng đét như bạn Songoku này quá. Nhìn tướng Songoku thấy đã ghê, tiếp tục cố gắng vậy"

Body hiện tại của Akira Phan - chủ nhân hit 'Mùa đông không lạnh' ra sao sau 2 năm phẫu thuật hút mỡ bụng? - Ảnh 1

Body hiện tại của Akira Phan - chủ nhân hit 'Mùa đông không lạnh' ra sao sau 2 năm phẫu thuật hút mỡ bụng? - Ảnh 2

Body hiện tại của Akira Phan.

Ngoại hình hiện tại của Akira Phan khiến nhiều người bất ngờ. Sau 2 năm phẫu thuật hút mỡ bụng cộng với sự chăm chỉ tập luyện, có thể thấy body của Akira Phan thay đổi rõ rệt với cơ bụng 6 múi, săn chắc. 

Năm 2019, Akira Phan gây sốc khi đăng tải loạt ảnh băng bó khắp người nằm trên giường bệnh. "Hành trình vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời... Cảm ơn mẹ đã luôn đồng hành cùng con", anh viết. 

Body hiện tại của Akira Phan - chủ nhân hit 'Mùa đông không lạnh' ra sao sau 2 năm phẫu thuật hút mỡ bụng? - Ảnh 3
Hình ảnh phẫu thuật của Akira Phan cách đây 2 năm

 

Nam ca sĩ hút mỡ bụng, các bắp tay, chỉnh hình một số đường nét trên mặt. Về quyết định "đập hết xây lại", Akira Phan tâm sự đã suy nghĩ đến điều này từ rất lâu. 

Trả lời phỏng vấn, nam ca sĩ xác nhận việc phẫu thuật thẩm mỹ để có ngoại hình đẹp: "Tôi cũng cân nhắc và suy nghĩ rất nhiều về việc đổi mới để đền đáp tấm thịnh tình cũng như sự kỳ vọng của mọi người dành cho mình. Vì lí do đó, tôi quyết định sẽ phẫu thuật thẩm mỹ và thay đổi hình ảnh trong thời gian tới để gửi đến khán giả một Akira Phan mới mẻ, chỉn chu nhất có thể".

Body hiện tại của Akira Phan - chủ nhân hit 'Mùa đông không lạnh' ra sao sau 2 năm phẫu thuật hút mỡ bụng? - Ảnh 4
Akira Phan công khai phẫu thuật hút mỡ, tạo cơ bụng.
Body hiện tại của Akira Phan - chủ nhân hit 'Mùa đông không lạnh' ra sao sau 2 năm phẫu thuật hút mỡ bụng? - Ảnh 5
Hình ảnh Akira Phan sau 3 tháng phẫu thuật.

Trước đó, cư dân mạng lan truyền hình ảnh Akira Phan phát tướng, ngoại hình xuống sắc.  Trước sự thay đổi này của nam ca sĩ, không ít khán giả tỏ ra xót xa và tiếc nuối hình ảnh thư sinh, thon gọn trước đây của anh.

Tuy nhiên, từ năm 2017, Akira Phan đã bắt đầu tăng cân. Và đến năm 2018, khi tham gia chương trình Cặp đôi hài hước, khán giả từng ngạc nhiên khi thấy chàng ca sĩ có cái tên "rất Nhật" bỗng dưng "phát tướng".

Body hiện tại của Akira Phan - chủ nhân hit 'Mùa đông không lạnh' ra sao sau 2 năm phẫu thuật hút mỡ bụng? - Ảnh 6
Hình ảnh phát tướng của nam ca sĩ cách đây 2 năm. 

 

Nam ca sĩ chia sẻ, khi nhận được những lời hỏi han về ngoại hình bỗng dưng "mập mạp, béo tốt", anh đã rất tự ti. Theo đó, nguyên nhân dẫn đến sự tăng cân đột biến ở Akira Phan là do sau khi mổ đầu gối, anh phải truyền nước biển nhiều nên tăng cân rất nhanh.

Hiện tại, Akira Phan đang dần lấy lại vẻ ngoài hoàn hảo của mình. Nhiều fan cũng mong thấy ngày anh tái xuất trên sân khấu ca nhạc. Akira Phan tên thật là Phan Võ Thanh Hùng, anh sinh năm 1985 và là ca sĩ sở hữu nhiều bản hit đình đám như: Mùa đông không lạnh, Lời nguyền, Điều ước giản đơn...

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