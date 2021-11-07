Công Vinh khoe ảnh được Thủy Tiên cắt tóc tại gia, tiết lộ cuộc sống đời thường sau ồn ào từ thiện

Chiều tối 7/11, Công Vinh có bài đăng đầu tiên sau 2 tháng "biến mất" khỏi mạng xã hội hậu ồn ào điều tra từ thiện. Đăng tải loạt ảnh, Công Vinh viết ngắn gọn: "Chiều mát". Cựu danh thủ tỏ ra hào hứng, thích thú khi được bà xã cắt tóc cho.

Công Vinh khoe ảnh được bà xã trổ tài cắt tóc tại gia.

Sau những ồn ào quanh việc từ thiện, Công Vinh xuất hiện trước công chúng với vẻ mặt rạng ngời, tươi cười. Thậm chí, anh còn trêu đùa người hâm mộ qua những dòng chú thích ảnh như: "Ghê chưa, ghê chưa", "Giữ nhá, giữ tóc này mãi nhá"...

Loạt ảnh đời thường của Thủy Tiên - Công Vinh nhanh chóng thu hút sự chú ý. Không ít dân mạng phải trầm trồ với tay nghề của nữ ca sĩ.

Hình ảnh tươi cười, lạc quan của Công Vinh.

Qua loạt ảnh, có thể thấy cuộc sống của cặp đôi vẫn bình thường, thoải mái. Họ tận hưởng những khoảnh khắc bình dị, hạnh phúc trong hôn nhân.

Về phía Thủy Tiên, vào ngày 2/11 vừa qua, nữ ca sĩ cũng đăng tải khoảnh khắc giản dị trong lúc nhóm bếp than bên chồng và con gái.

Thủy Tiên từng khoe ảnh nhóm bếp than vào đầu tháng 11.

Trước đó, vào giữa tháng 9/2021, vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh đã livestream công khai sao kê tiền từ thiện. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn vướng vào những câu chuyện bên lề của cư dân mạng.