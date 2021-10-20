Công Vinh tuyên bố 'thép' khi nói về việc làm từ thiện, sẵn sàng 'bỏ vợ' nếu ăn chặn tiền

Bài đăng một năm trước của Công Vinh bỗng nhiên được dư luận quan tâm khi anh nhấn mạnh, nếu một lần nữa còn bị nói là ăn chặn tiền từ thiện "sẽ tuyên bố 'bỏ vợ' luôn".
- Bộ Công an yêu cầu Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng phối hợp rà soát tài khoản của ca sĩ Thuỷ Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành
- NÓNG: Phía Thuỷ Tiên chính thức lên tiếng giữa lúc rầm rộ loạt thông tin bị tố cáo và mời lên Công an làm việc
Những ngày qua, dư luận không ngừng đổ dồn sự chú ý vào việc điều tra, xác minh số tiền quyên góp từ thiện của vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên cho bà con bị ảnh hưởng bởi lũ lụt vào tháng 10/2020. Cặp đôi bị cho là thiếu minh bạch khi sao kê tài khoản kêu gọi quyên góp.
Ngày 8/10, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết, cũng đã phối hợp với UBND và UBMTTQ các cấp ở 7 tỉnh miền Trung nhằm xác minh, cung cấp thông tin về số tiền cứu trợ mà nhân dân các địa phương này nhận được từ ca sĩ Thủy Tiên trong mùa lũ năm 2020.
7 tỉnh miền Trung nhận được hỗ trợ từ cặp vợ chồng Thuỷ Tiên bao gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi.
Mới đây, trên mạng xã hội, khán giả bất ngờ chia sẻ lại một bài đăng của Công Vinh khoảng một năm trước nói về việc từ thiện của vợ, trùng hợp lại nhắc đến chuyện thiếu minh bạch trong quá trình từ thiện thời gian gần đây. Chàng cầu thủ viết rằng:
"Tổng thiệt hại của nhà trồng được 3 tỷ 690 triệu, 250 triệu vé bay ăn ở là có 180 triệu từ quỹ đen của mình đấy... tức đấy.. mất công mất sức mất hợp đồng mà còn được cho là ăn chặn tiền từ thiện.. thêm 1 lần nữa tui tuyên bố "bỏ vợ" luôn".
Theo như hai vợ chồng Công Vinh, Thủy Tiên tiết lộ vào thời điểm hỗ trợ bà con miền Trung, họ đã công khai thông tin giải ngân hơn 178 tỷ đồng, "vượt chỉ tiêu" hơn 1 tỷ so với số tiền quyên góp được khiến nhiều người không khỏi khâm phục, cảm kích.
Tuy nhiên, ở thời điểm này, sau khi Bộ Công an chính thức vào cuộc rà soát lại hoạt động từ thiện của Thủy Tiên, nhiều điểm nghi vấn đang bắt đầu được lộ diện cùng rất nhiều những con số chênh lệch và "bằng chứng biết nói".
Tính đến hết ngày 15/10/2021, theo số liệu thống kê của 7 tỉnh miền Trung được Thủy Tiên đến giải ngân tiền cứu trợ đồng bào lũ lụt, số tiền trao tặng trên thực tế đang "âm" 67,97 tỷ. Theo đó, số tiền chênh lệch ở thời điểm hiện tại đang là một ẩn số rất lớn.
Mặc dù vẫn còn một số tỉnh chưa thể xác minh được số tiền cụ thể nhưng số tiền chênh lệch sau khi tổng hợp tất cả cũng đã khiến dư luận hoang mang so với những gì Thủy Tiên đã công khai trước đó. Vì vậy, những người hâm mộ cặp vợ chồng nổi tiếng này nói riêng và dư luận nói chung đều đang mong chờ vào kết luận của cơ quan điều tra để sự việc sớm được sáng tỏ.