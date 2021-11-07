Chán làm nữ hoàng sân golf, Hương Giang hoá 'nàng thơ" dịu dàng nhưng fan phát hiện chi tiết 'hơi sai sai'

Loạt ảnh mới của Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế gây "bão" mạng vì quá xinh đẹp.
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Sau khi tái xuất mạng xã hội, Hương Giang liên tục đăng ảnh check-in ở sân golf. Điều này khiến nhiều cư dân mạng bị "bội thực" và thấy nhàm chán. Thậm chí, một số khán giả còn đặt cho cô biệt danh là "Nữ hoàng sân golf" hay "Đại sứ sân golf".
Tuy nhiên, mới đây, Hương Giang đã "phá lệ" không đăng ảnh ở sân golf mà hóa nàng thơ xinh đẹp, dịu dàng trong bộ váy vàng thời trang.
Hương Giang hóa "nàng thơ" xinh đẹp, dịu dàng trong ánh nắng chiều gây bão mạng xã hội.
Không diện đồ bó sát, Hương Giang tự tin khoe đôi chân dài nuột nà khi diện váy xẻ cao.
Hương Giang cứ đẹp thế này bảo sao CEO Singapore mê chữ ê kéo dài.
Tuy nhiên, một số fan tinh ý phát hiện chi tiết khác lạ. Người cho rằng bối cảnh này chắc chắn không phải ở Việt Nam và đặt nghi vấn phải chăng nàng hậu đã âm thầm đi nước ngoài. Giờ mới "xả" ảnh trên mạng xã hội. Nhưng cũng có fan đưa ra nghi ngờ rằng những bức ảnh này được chụp từ năm 2018 chứ không phải hiện tại.
Ngày 25/10 trước đó, Hương Giang cũng "update" mạng xã hội bằng loạt ảnh khoe nhan sắc trên sân golf. Liên tiếp những ngày qua, Hương Giang đã khoe 7749 bức ảnh đi đánh golf.
Loạt ảnh check-in sân golf của Hương Giang trước đó.