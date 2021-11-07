Chán làm nữ hoàng sân golf, Hương Giang hoá 'nàng thơ" dịu dàng nhưng fan phát hiện chi tiết 'hơi sai sai'

Sau khi tái xuất mạng xã hội, Hương Giang liên tục đăng ảnh check-in ở sân golf. Điều này khiến nhiều cư dân mạng bị "bội thực" và thấy nhàm chán. Thậm chí, một số khán giả còn đặt cho cô biệt danh là "Nữ hoàng sân golf" hay "Đại sứ sân golf".

Tuy nhiên, mới đây, Hương Giang đã "phá lệ" không đăng ảnh ở sân golf mà hóa nàng thơ xinh đẹp, dịu dàng trong bộ váy vàng thời trang.