Chán làm nữ hoàng sân golf, Hương Giang hoá 'nàng thơ" dịu dàng nhưng fan phát hiện chi tiết 'hơi sai sai'

Hậu trường 07/11/2021 21:41

Loạt ảnh mới của Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế gây "bão" mạng vì quá xinh đẹp.

Sau khi tái xuất mạng xã hội, Hương Giang liên tục đăng ảnh check-in ở sân golf. Điều này khiến nhiều cư dân mạng bị "bội thực" và thấy nhàm chán. Thậm chí, một số khán giả còn đặt cho cô biệt danh là "Nữ hoàng sân golf" hay "Đại sứ sân golf".

Tuy nhiên, mới đây, Hương Giang đã "phá lệ" không đăng ảnh ở sân golf mà hóa nàng thơ xinh đẹp, dịu dàng trong bộ váy vàng thời trang

Chán làm nữ hoàng sân golf, Hương Giang hoá 'nàng thơ' dịu dàng nhưng fan phát hiện chi tiết 'hơi sai sai' - Ảnh 1

Hương Giang hóa "nàng thơ" xinh đẹp, dịu dàng trong ánh nắng chiều gây bão mạng xã hội. 

Chán làm nữ hoàng sân golf, Hương Giang hoá 'nàng thơ' dịu dàng nhưng fan phát hiện chi tiết 'hơi sai sai' - Ảnh 2

Không diện đồ bó sát, Hương Giang tự tin khoe đôi chân dài nuột nà khi diện váy xẻ cao.

Chán làm nữ hoàng sân golf, Hương Giang hoá 'nàng thơ' dịu dàng nhưng fan phát hiện chi tiết 'hơi sai sai' - Ảnh 3

Chán làm nữ hoàng sân golf, Hương Giang hoá 'nàng thơ' dịu dàng nhưng fan phát hiện chi tiết 'hơi sai sai' - Ảnh 4

Hương Giang cứ đẹp thế này bảo sao CEO Singapore mê chữ ê kéo dài.

Tuy nhiên, một số fan tinh ý phát hiện chi tiết khác lạ. Người cho rằng bối cảnh này chắc chắn không phải ở Việt Nam và đặt nghi vấn phải chăng nàng hậu đã âm thầm đi nước ngoài. Giờ mới "xả" ảnh trên mạng xã hội. Nhưng cũng có fan đưa ra nghi ngờ rằng những bức ảnh này được chụp từ năm 2018 chứ không phải hiện tại.

Chán làm nữ hoàng sân golf, Hương Giang hoá 'nàng thơ' dịu dàng nhưng fan phát hiện chi tiết 'hơi sai sai' - Ảnh 5
Bình luận của cư dân mạng.

 Ngày 25/10 trước đó, Hương Giang cũng  "update" mạng xã hội bằng loạt ảnh khoe nhan sắc trên sân golf. Liên tiếp những ngày qua, Hương Giang đã khoe 7749 bức ảnh đi đánh golf. 

Chán làm nữ hoàng sân golf, Hương Giang hoá 'nàng thơ' dịu dàng nhưng fan phát hiện chi tiết 'hơi sai sai' - Ảnh 6

Chán làm nữ hoàng sân golf, Hương Giang hoá 'nàng thơ' dịu dàng nhưng fan phát hiện chi tiết 'hơi sai sai' - Ảnh 7

Chán làm nữ hoàng sân golf, Hương Giang hoá 'nàng thơ' dịu dàng nhưng fan phát hiện chi tiết 'hơi sai sai' - Ảnh 8

Chán làm nữ hoàng sân golf, Hương Giang hoá 'nàng thơ' dịu dàng nhưng fan phát hiện chi tiết 'hơi sai sai' - Ảnh 9

Loạt ảnh check-in sân golf của Hương Giang trước đó. 

Vừa comeback được 6 ngày, Hương Giang khiến netizen nổi đóa vì liên tục lặp lại hành động này

Vừa comeback được 6 ngày, Hương Giang khiến netizen nổi đóa vì liên tục lặp lại hành động này

Trong vài ngày tái xuất, Hoa hậu chuyển giới chỉ đăng toàn ảnh đi chơi golf. Điều này khiến nhiều người thấy nhàm chán.

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Từ khóa:   hương giang nữ hoàng sân golf Hương Giang hóa nàng thơ hương giang sân golf

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