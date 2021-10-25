Thời trang sân golf dàn mỹ nhân Việt: Hương Giang vừa tái xuất có 'đè bẹp' Đỗ Mỹ Linh, MC Mai Ngọc?

Gần 1 năm qua do ảnh hưởng của dịch bệnh, các sự kiện được diễn ra vô cùng hiếm hoi. Đặc biệt là những sự kiện thảm đỏ với những bộ cánh lộng lẫy cùng màn đọ sắc mãn nhãn của dàn mỹ nhân. Tuy nhiên, không vì thế mà cuộc đọ sắc của các người đẹp bị gián đoạn. Thay vì thảm đỏ, đọ sắc trên sân golf giờ đây mới là "xu hướng".