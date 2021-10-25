Thời trang sân golf dàn mỹ nhân Việt: Hương Giang vừa tái xuất có 'đè bẹp' Đỗ Mỹ Linh, MC Mai Ngọc?

Thời trang 25/10/2021 18:03

Hết thời đọ sắc trên thảm đỏ rồi, giờ đọ gu thời trang sân golf mới là 'đỉnh của chóp' nhé.

Gần 1 năm qua do ảnh hưởng của dịch bệnh, các sự kiện được diễn ra vô cùng hiếm hoi. Đặc biệt là những sự kiện thảm đỏ với những bộ cánh lộng lẫy cùng màn đọ sắc mãn nhãn của dàn mỹ nhân. Tuy nhiên, không vì thế mà cuộc đọ sắc của các người đẹp bị gián đoạn. Thay vì thảm đỏ, đọ sắc trên sân golf giờ đây mới là "xu hướng". 

Thời trang sân golf dàn mỹ nhân Việt: Hương Giang vừa tái xuất có 'đè bẹp' Đỗ Mỹ Linh, MC Mai Ngọc? - Ảnh 1

Hoa hậu Hương Giang (thứ tư từ trái qua) tái xuất showbiz sau nửa năm im ắng bằng cách "check-in" ở sân golf cùng hội bạn thân với gu ăn mặc phải gọi là ''đỉnh của chóp'' luôn.

Thời trang sân golf dàn mỹ nhân Việt: Hương Giang vừa tái xuất có 'đè bẹp' Đỗ Mỹ Linh, MC Mai Ngọc? - Ảnh 2

Thời trang sân golf dàn mỹ nhân Việt: Hương Giang vừa tái xuất có 'đè bẹp' Đỗ Mỹ Linh, MC Mai Ngọc? - Ảnh 3

Hoa hậu Chuyển giới khoe dáng nuột nà với đồ tập thể thao sân golf đa dạng và nhiều phong cách từ gợi cảm đến cá tính, khỏe khoắn. 

Thời trang sân golf dàn mỹ nhân Việt: Hương Giang vừa tái xuất có 'đè bẹp' Đỗ Mỹ Linh, MC Mai Ngọc? - Ảnh 4

Thời trang sân golf dàn mỹ nhân Việt: Hương Giang vừa tái xuất có 'đè bẹp' Đỗ Mỹ Linh, MC Mai Ngọc? - Ảnh 5

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh được khen xinh như nữ thần sân golf.

Thời trang sân golf dàn mỹ nhân Việt: Hương Giang vừa tái xuất có 'đè bẹp' Đỗ Mỹ Linh, MC Mai Ngọc? - Ảnh 6

Hoa hậu Ngọc Hân và vị hôn phu diện đồ ton sur ton đi đánh golf.

Thời trang sân golf dàn mỹ nhân Việt: Hương Giang vừa tái xuất có 'đè bẹp' Đỗ Mỹ Linh, MC Mai Ngọc? - Ảnh 7

MC Mai Ngọc trẻ trung với váy xếp ly. 

Thời trang sân golf dàn mỹ nhân Việt: Hương Giang vừa tái xuất có 'đè bẹp' Đỗ Mỹ Linh, MC Mai Ngọc? - Ảnh 8

Á hậu Huyền My khoe chân dài miên man với set đồ đen toàn tập. Huyền My là một tín đồ của môn thể thao quý tộc. 

Thời trang sân golf dàn mỹ nhân Việt: Hương Giang vừa tái xuất có 'đè bẹp' Đỗ Mỹ Linh, MC Mai Ngọc? - Ảnh 9

Chân dài Quỳnh Thư khoe bức ảnh check-in sân golf Đà Lạt đẹp như trong tranh. 

Thời trang sân golf dàn mỹ nhân Việt: Hương Giang vừa tái xuất có 'đè bẹp' Đỗ Mỹ Linh, MC Mai Ngọc? - Ảnh 10

Ca sĩ Hiền Hồ cũng gia nhập hội chị em mê golf.

 

Thời trang tiểu tam cặp với chồng người ta: Cứ phải váy hai dây ngắn cũn cỡn, xẻ ngang xẻ dọc sexy hết nấc mới chịu!

Thời trang tiểu tam cặp với chồng người ta: Cứ phải váy hai dây ngắn cũn cỡn, xẻ ngang xẻ dọc sexy hết nấc mới chịu!

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